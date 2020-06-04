Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalığın artık daha hafif geçiriliyor

Normalleşme süreci ve salgının Türkiye'deki seyrine değinen Özlü, "Salgının başlarında sadece semptomu olan kişilere test yapıyorduk. Dolayısıyla pozitif olan günlük vaka sayılarımızın tamamı hasta idi. Bunların %23'ünün hastaneye yatırılarak tedavisi gerekiyordu. Oysa şimdi test yapılan kişilerin %96'sı asemptomatik kişiler ve pozitif olanların sadece %2,3'ünü hastanede tedavi ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hastalık hafif seyredildi"

Testi pozitif çıkan yeni olgu sayılarının günden güne çok fazla düşmese de, yoğun bakımda takip edilen ve yapay solunum cihazına bağlanan hasta sayılarının giderek azaldığını belirten Özlü, "Bu, hastalığın artık daha hafif seyrettiği ve virüsün eskisi kadar ağır hastalığa neden olmadığı anlamına geliyor. Fakat bunu hemen virüs mutasyon geçirdi, virülansı (hastalık yapma potansiyeli) azaldı anlamına gelmeyebilir" dedi.