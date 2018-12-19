Prof. Dr. Tarhan: Bu çağın becerisi; işbirliği! Başarının ilk adımı duygusal pozitiflik

Üsküdar Üniversitesi, Disiplinler Arası Beyin Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen 2. Nörobilim Kongresi’ne ev sahipliği yaptı. Kongrenin açılışında konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 21. Yüzyıl becerisinin işbirliği olduğunu belirterek başarının üçayağını, “duygusal pozitiflik, zihinsel esneklik ve davranışsal kucaklayıcılık” olarak sıraladı. Prof. Dr. Tarhan, “İlk adımımız duygusal pozitiflik olursa, dünya daha yaşanılır olur” dedi.

Disiplinler Arası Beyin Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen, eş başkanlığını Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi, NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin ve Prof. Dr. Erdem Tüzün’ün yaptığı kongrenin bu yılki teması “Sinirbilime Prospektif Bakış ve Spor Genetiği” olarak belirlendi.

Heyecanlandıran gelişme

“Kongreye geldiğimde iki şey beni heyecanlandırdı’’ diyen Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan şöyle konuştu: Birincisi, gençlerin nörobilime sahip çıkması önemli. Bu bir vizyon işidir. İkincisi de Beyin Araştırmaları Derneği’nin disiplinler arası olması. Bu, şu açıdan önemli: Biz üniversite olarak AR-GE odağımız var. Üniversite olarak ilk G20’ye davet edildik, katıldık. G20’den önce N20 Neuroscience toplantıları oluyor. Nörobilimle ilgili disiplinler arası bir toplantı bu. Mühendisler, sosyal bilimciler ve beyin cerrahları, nörologlar, psikiyatristler bir araya geliyor. Multidisipliner bir toplantı. Multidisipliner bir toplantının yeni bilgilere ulaşmakta çok önemli olduğunu, bu disiplinler arası Beyin Araştırmaları Derneği’nin kurulması önemli bir vizyon, iyi bir çalışma. Geleceği olan bir çalışma, bu heyecanlandırdı.

Yeni yüzyılın becerisi

21. yüzyıl becerisinin iş birliği olduğunu belirten Prof. Dr. Tarhan, başarının üçayağını, “duygusal pozitiflik, zihinsel esneklik ve davranışsal kucaklayıcılık” olarak sıraladı. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, gençlere şu tavsiyelerde bulundu: “Başarının üçayağı: Duygusal pozitiflik, zihinsel esneklik, davranışsal kucaklayıcılık. Beynimiz bunu yapıyor. Ama insanlar bunu yapamıyor. İlk adımımız duygusal pozitiflik olursa, dünya daha yaşanılır olur. İnsanları yönetmek değil, insanlarla birlikte ilerlemek, 21. Yüzyıl becerisi. Bunu da multidisipliner olarak yapmamız gerekir” dedi.