Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Resmî Gazete’de yer alan karar uyarınca Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü olarak atandı.

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak kim?

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 1968 yılında Giresun’da dünyaya geldi. Kızıltoprak, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1997 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden 'Memlük Sistemi ve Memlük Devleti'nin Kuruluşu' başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini alan Prof. Dr. Kızıltoprak, 2001 yılında da Marmara Üniversitesinden doktora derecesini 'Mısır'ın İngiltere Tarafından İşgali ve Osmanlı Devleti'nin Diplomasi Mücadelesi: 1882-1887' başlıklı teziyle kazandı.

Kızıltoprak, 'Mısır’da Osmanlı’nın Son Yüzyılı', 'Mısır’da İngiliz İşgali; Osmanlı’nın Diplomasi Savaşı: 1882- 1887', 'II. Abdülhamid’in Dış Politikası ve Taşöz Operasyonu', '15 Numaralı Mühimme-i Mısır Defteri: Mehmed Ali Paşa’dan Hüseyin Kamil’e Mısır Siyasi Tarihinin Önemli Belgeleri', 'Modern Devlet’e Giden Yolda Mülk Siyaseti Osmanlı Suriyesi’nde Hukuk, Yönetim ve Üretim', 'II. Abdülhamid Zamanında Bir Osmanlı Binbaşısının Gözünden Libya' başlıklı kitapların yazarıdır.

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, geçmişte Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Rektör Yardımcılığı ve Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde dekanlık görevlerini yürütmüştür. Ayrıca 2013-2018 yılları arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında (TİKA) Tunus Program Koordinasyon Ofisi (PKO) Koordinatör Yardımcılığı ve Libya, Özbekistan ve Macaristan PKO Koordinatörlüğü görevlerini üstlenmiştir.

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