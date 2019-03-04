Prof. Dr. Şükrü Ersoy: “Teorik olarak 10 yıl içerisinde büyük bir deprem bekleniyor”

Başakşehir Belediyesi,deprem anında yapılması gerekenlerin simülasyon aracılığıyla anlatıldığı ve çocukların afetlere karşı bilinçlendirildiği eğitim merkezini açtı. Açılışta konuşan deprem uzman Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Teorik olarak 10 yıl içerisinde büyük bir deprem beklendiğini kaydederken değerlendirmelerde bulunan Başkan Yasin Kartoğlu, ”Amacımızyapılması ve alınması gereken tedbirler ne ise çocuklara ve aileler eğitim vererek göstermek” dedi.

Başakşehir Belediyesi, Kayaşehir Kültür Yaşam Parkı içinde 1-7 Mart Deprem haftası vesilesiyle doğal afetler hakkında çocukları bilinçlendirmek amacıyla, Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle yapılan ’’Deprem Eğitim Simülatörü” Merkezi kurdu.

Açılışı Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile birlikte çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen merkezde, deprem anında yapılması gerekenler deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy tarafından uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitimciler tarafından verilen bilgiler sonrasında 5.4 ve 7.4 büyüklüğünde depreme göre ayarlanan simülatörde sınıfta ve evde depreme yakalananların yapması gerekenler gösterildi.

Başakşehir’de bulunan çocuklar sınıf sınıf bu eğitimlere alınacak.

“Canlı canlı bu olayı yaşamalarını sağlayacağız”

Amaçlarının yapılması ve alınması gereken tedbirler ne ise çocuklara ve aileler eğitim vererek göstermek olduğunu vurgulayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Çocuklarımıza önce Sivil Savunma Eğitimi sonrada Deprem Simülasyonunda bu işi gerçekten canlı canlı yaşayarak bu işle ilgili yapılması ve alınması gereken tedbirler ne ise çocuklarımıza ve ailelerimize eğitim vererek göstermek. Özellikle Başakşehir bu konuda ciddi manada avantajlı. Bizim arazi yapımız ve toprak bölgemiz kayalık olduğu için ve şehrimiz modern kentleşme ile büyüdüğü için biz avantajlıyız. Mutlaka tamamlanması ve yenilenmesi gereken bölgelerimizde var. Bugün Simülasyon merkezimizi açtık. Başakşehir’deki çocuklarımız, İstanbul’daki çocuklarımızı ve ailelerimizi buraya davet edeceğiz. Burada onlara canlı canlı bu olayı yaşamalarını sağlayacağız” dedi.

“10 yıl içerisinde büyük bir deprem bekliyoruz”

Simülasyon Merkezlerinde depremin bizzat yaşandığını aktaran Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Avrupa Yakasının en sağlam zeminin olduğu bir yerde yapıyoruz. Yeni bir yerleşim yeri ve yapısı da iyi gibi görünüyor. Çünkü yeni binalar daha çok mühendislik almış durumda. Yeni yerleşim yerinde öğrenciler böyle mekanlarda deneyimleyecekler. Deprem bizim gerçeğimiz. Hem Marmara çevresindeki illerin hem de Türkiye’nin bir gerçeği. Gelecekte de hepimizin basında ya da hocalarımızdan takip ettiğiniz kadarıyla Marmara deniz içerisinde büyük bir deprem bekliyoruz. Marmara denizi deprem açısından sabıkalı bir yer. 1999’dan sonra bilim insanlarının bilim üzerine hem fikir olduğu bir konuşma vardı. 30 yıl içerisinde %65 olasılıkla 7’den büyük bir depremi yaşayacağız diye bir açıklama yaptı. Bende aynı fikirdeyim. Bunun 20 yılı geçti. Teorik olarak 10 yıl içerisinde büyük bir deprem bekliyoruz” ifadelerini kullandı.