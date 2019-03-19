0553 313 94 23

Prof. Dr. Söylet’ten Osmaneli’ne ziyaret

Osmaneli ilçesine gelen eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.

19 Mart 2019 Salı 11:41
Prof. Dr. Söylet’ten Osmaneli’ne ziyaret

Osmaneli ilçesine gelen eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, Belediye Başkanı Münür Şahin’i de ziyaret etti.


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklama yapan Başkan Şahin, “Kardeşim, arkadaşım, ilçemizin yetiştirdiği büyük değer Prof. Dr. Yunus Söylet’i ilçemizde ağırlamaktan büyük onur duyduk. Çıktığımız yolda değerli hocamızın bizleri ziyaret etmesi ve ilçesine sahip çıkması büyük gurur. Her gün artan desteğe değerli hocamızın da katılması ne kadar doğru bir hareket olduğumuzu gösteriyor. Değerli hocamıza tekrar teşekkür ediyor, saygılar, sevgiler sunuyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Yeni Zelanda hükümetinden, İslam karşıtlığı bu saldırıyı büyük bir titizlikle takip ederek soruşturmayı etkin bir şekilde yürütmesini ve faillerinin bir an önce adalet önünde hak ettikleri cezayı almaları için gerekeni yapma
    1. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Yeni..
    2. 2019 büyüme hedefi yüzde 5! Sanko’dan..
    3. Günde 5’ten fazla kusan gebeler dikkat..
    4. Eski Yargıtay üyesine hapis cezası
    5. DBP'li Nurhayat Altun'a 10 yıl hapis!
    6. “Çanakkale Zaferi” sergisi
    7. Iğdır Devlet Hastanesi komşu ülkelere..
    8. E.Yeni Malatyaspor haftalar sonra..
    9. “Ekonomisini büyüten bir Türkiye var”
    10. Şiro Çayı Pütürge’yi kalkındıracak
    11. İran'ın nükleer anlaşmayla Batı'ya..
    12. Sadece CHP değil Yunan da rahatsız oldu!
    13. Hakkari polisi sevindirmeye devam..
    14. Şuhutlu kursiyerler el emeği..
    15. Mansur Yavaş'tan flaş Sezai Temelli..
    16. Dicle EDAŞ seçim hazırlıklarını..
    17. Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi’nın..
    18. Mustafa Savaş ve Ümmet Akın, Umurlu’da..
    19. Polisi şehit eden teröristin otel..
    20. Badminton il birinciliği tamamlandı
    21. 2 genç çiftçiye 68 küçükbaş hayvan
    22. Motosiklet kazasında sürücü öldü,..
    23. 2023’te hedef yüzde 65 yerli ve..
    24. Alaşehir Belediyesi’nden muhteşem..
    25. Balkondan düşen adam 10 gün sonra öldü
    26. Bakan Kurum açıkladı: Yüzde 80 azaldı
    27. Prof. Dr. Söylet’ten Osmaneli’ne..
    28. Kurum’dan Kars’a millet bahçesi sözü
    29. Cumhur İttifakı üyelerinden kapalı..
    30. İstanbul’da suç örgütüne operasyon
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti