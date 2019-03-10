Prof. Dr. Şimşirgil’den yeni kitap müjdesi

Tarihçi yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Kepez 2. Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluştu. Şimşirgil, Nisan ayında ‘Sultan Alparslan’ adlı kitabının çıkacağının müjdesini de verdi.

Kepez Belediyesinin bu yıl 2’sini düzenleyeceği Kepez Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Ünlü tarihçi yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil de fuarda okurlarıyla buluştu. Fuar alanında söyleşiye katılan Şimşirgil, geçen sene de fuara katıldığını hatırlatarak, fuarın mekan ve yer olarak güzel olduğunu söyledi. Fuarı son derece gelişmiş bulduğunu belirten Şimşirgil, “İnsanların katılımı son derece iyi. Bu da Antalya ve Kepez halkının ilgi gösterdiğini gösteriyor. Tebrik ediyorum ve bu tür faaliyetlerin devam etmesini istiyorum” dedi.

“Şu fuar da ilmin değerini gösteriyor”

Söyleşisinden bahseden Şimşirgil, şunları söyledi:

“Söyleşide Osmanlı’yı, ecdadımızı anlatarak, Osmanlı’nın değerlerini vermeye çalıştım. Çünkü o değerler yaşarsa biz her zaman yüceliriz. Eğer o değerleri kaybedersek her zaman yıkılırız. Dün haritaları çizilen millet bugün beka mücadelesi veriyor. Öyleyse demek ki bizim tarihimizi, ecdadımızı iyi bilmemiz lazım. Osmanlı, ilme değer veren bir devletti. Şu fuar da ilmin değerini gösteriyor. Biz hep okumamaktan, ilme değer vermemekten bahsederiz. Ama adım atmayız. Ben fuarına anlamını ve Osmanlı’nın değerlerini harmanlayıp arkadaşlara anlatmaya çalıştım. İlimden büyük rütbe yok. İlim rütbesini öne almamız lazım. Aksi takdirde yürüyen ölülüler oluruz. Sokaklar yürüyen ölülerden geçilmiyor. İnsan ilimle canlanır.”

Nisan ayında ‘Sultan Alparslan’ kitabının çıkacağının müjdesini veren Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, bunun çok önemli bir eser olduğunu dile getirdi. Şimşirgil, “Selçukluların Orta Asya’dan gelişi, Anadolu kapılarını açısı, Malazgirit Savaşı, onların Müslüman olması, bunları ilgilendiren çok önemli bir kitap oldu. Güzel mesajları var. Ben kitabımı herkese tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.