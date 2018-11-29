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Prof. Dr. Seza Özen'e uluslararası ödül

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı Başkanı Özen, Dünya Bilimler Akademisi 2018 Tıp Ödülü'ne layık görüldü

29 Kasım 2018 Perşembe 17:02
Prof. Dr. Seza Özen'e uluslararası ödül

ANKARA (AA) - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seza Özen, Dünya Bilimler Akademisi 2018 Tıp Ödülü'nün sahibi oldu.

Hacettepe Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özen, çocukluk çağı hastalıklarıyla ilgili yaptığı çalışmalar dolayısıyla "Dünya Bilimler Akademisi 2018 Tıp Ödülü"ne layık görüldü.

İtalya'nın Trieste şehrinde düzenlenen ödül törenine, Seza Özen'in eşi Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen de katıldı.

Prof. Dr. Seza Özen, "Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk" listesinde ilk 10 içindeki tek kadın olmuştu. Prof. Dr. Haluk Özen ise aynı listede tek rektör olarak yer almıştı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 17:02
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