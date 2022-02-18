Prof. Dr. Şahika Yüksel kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir?

Prof. Dr. Şahika Yüksel kimdir? İstanbul Kız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi mezunudur. Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi ve aynı kurum bünyesindeki Psikososyal Travma Programı’nın (PSTP) kurucusudur.

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin eski başkanı olup Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Birimi Koordinatörü olarak görev yapmıştır. 2013 yılında 41 yıl çalıştığı İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı’dan ayrıldıktan sonra eğitim, klinik psikoterapi ve danışmanlık çalışmalarını bağımsız olarak sürdürmektedir.

Londra Psikiyatri Enstitüsünde Davranış Psikoterapisi eğitimi, Londra, Kadın Terapi Merkezi’nde feminist terapi eğitimi, Londra Grup Analizi Enstitüsü’nde grup tedavisi eğitimi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümünde misafir Öğretim Üyeliği gibi farklı merkezlerde ve farklı alanlarda eğitim ve klinik çalışmaları yapmıştır.

Avrupa Travmatik Çalışmalar Derneği (ESTSS) kurucu üyesi ve Uluslararası Travmatik Çalışmalar Derneği (ISTSS) üyesidir. 1999’da Avrupa Travmatik Stres Çalışmaları Derneği 6. Avrupa Kongresi Başkanlığını üstlenmiştir.

35 yıldır ağırlıklı olarak travmatik etkenler ve şiddetin ruh sağlığına etkisi üzerine çalışmaktadır. Klinik çalışmaları, araştırmaları ve toplumsal haberdarlığı artırmaya yönelik çalışmalarında özellikle insan eli ile kasıtlı olarak oluşturulan travmalar, aile içi travmalar, ayrımcılık, homofobi ve ırkçılık konularında yoğunlaşmaktadır.