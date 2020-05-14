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Gündem

Prof. Dr. Şaban Ali Öztürk yeniakit.com.tr'ye konuk olacak

Prof. Dr. Şaban Ali Öztürk, Yeniakit.com.tr'nin Youtube kanalına konuk oluyor. 22.30'da başlayacak olan canlı yayında, Maturidi'nin düşünce dünyası ve Maturudilik konusu tartışılacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 21:49:00 -
Prof. Dr. Şaban Ali Öztürk yeniakit.com.tr'ye konuk olacak

Prof. Dr. Şaban Ali Öztürk, Yeniakit.com.tr'nin Youtube kanalında Ali Osman Aydın'ın konuğu olacak.

22.30'da başlayacak olan canlı yayında, Maturidi'nin düşünce dünyası ve Maturudilik konusu tartışılacak.

Ali Osman Aydın soracak, Prof. Dr. Şaban Ali Öztürk cevap verecek.

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