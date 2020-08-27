Prof. Dr. Osman Müftüoğlu aşı için gönüllü

Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu koronavirüste aşı gelişmelerine ilişkin yazı kaleme aldı.

Aşı çalışmalarını merak eden vatandaşlara koronavirüste iyi haber geldi. Müftüoğlu, Amerika, İngiltere, Almanya, Rusya ve Çin başta olmak üzere birçok ülkede aşı çalışmalarında “faz 3” aşamasına gelinerek son döneme girildiğini söyledi.

Pandemiye noktayı koymanın tek yolunun daha önce etkili aşı olduğunu belirten Müftüoğlu, ‘faz 3’ bilgisini, gelişmelere negatif yaklaşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün bile paylaştığını yazdı.

DSÖ son yaptığı açıklamada, “Tünelin sonunda ışık göründü, aşı çalışmalarında son aşamaya gelindi” dedi. Müftüoğlu, açıklamayı konu edinerek etkili aşının 3-5 ay içerisinde kullanıma gireceğini aktardı.

Aşı çalışmalarını yürüten firmaların, sonucu garantiye bağlamak için gönüllülerin aradığı ortaya çıktı.

Yazısında ‘ben kendi adıma şimdi buradan şu çağrıyı gönül rahatlığıyla yapabilirim’ diyen Müftüoğlu, aşı için gönüllü olduğunu vurguladı.