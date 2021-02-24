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Biyografi Prof. Dr. Ömer Özyılmaz kimdir? Ömer Özyılmaz hangi görevlerde bulundu?
Biyografi

Prof. Dr. Ömer Özyılmaz kimdir? Ömer Özyılmaz hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikalar Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Ömer Özyılmaz atandı. Peki Prof. Dr. Ömer Özyılmaz kimdir, nerelidir? Prof. Dr. Ömer Özyılmaz hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2021-02-24 08:21:00 - 2021-02-24 08:23:18
Prof. Dr. Ömer Özyılmaz kimdir? Ömer Özyılmaz hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikalar Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı teşkilat hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21’inci maddesi gereğince Prof. Dr. Ömer Özyılmaz  atandı. 

Prof. Dr. Ömer Özyılmaz kimdir?

Akademisyen, İlahiyat Profesörü, Yönetici, Siyasetçi, Yazar, XX. ve XXII. Dönem Erzurum Milletvekili. 1952, Erzurum doğumlu. Baba adı Hasan, anne adı Seher. Erzurum Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Master ve Doktora çalışmalarını tamamladı. Ardından akademik kariyerinde Profesörlüğe yükseldi.

Erzurum Şair Nef’i Ortaokulu, Hınıs, Pasinler ve Erzurum Atatürk Liseleri Öğretmeni, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri ve İslam Eğitimi Öğretim Üyesi, özel sektörde Genel Müdür, Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı, olarak görev yaptı.

Ömer Özyılmaz, AK Parti’den RP’den (sonra FP) XX. Dönem (24.12.1995 – 18.04.1999) ve AK Partiden XXII. Dönem (03.11.2002 – 22.07.2007) Erzurum Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Arapça, Fransızca biliyor.

Prof. Dr. Ömer Özyılmaz kitapları 

Türk Milli Eğitim Sisteminin Sorunları ve Çözüm Arayışları, Osmanlı Medreselerinin Eğitim Programları (2002), Çocukluk ve Gençlik Çağında İslami Eğitim ve Psikolojik Temelleri (2003), Gurmanc ve Kürtlerin Kökeni (2010).

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