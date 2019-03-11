0553 313 94 23

Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Hayali hayata geçirecek dönüşümü başlattık”

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

11 Mart 2019 Pazartesi 18:01
Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Hayali hayata geçirecek dönüşümü başlattık”

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Keskin TRT Erzurum Radyosunun konuğu oldu.


Rektör Çomaklı, misafir ettiği konukları ve yayına taşıdığı konu başlıkları ile şehrin nabzını tutan TRT Erzurum Radyosunun canlı yayınına katıldı. Atatürk Üniversitesinde başlayan dönüşümden geliştirilen projelere, bilimsel çalışmalardan kültürel faaliyetlere kadar birçok konuda bilgi paylaşımında bulunan Rektör Prof. Dr. Çomaklı, merak edilen soruları içtenlikle yanıtladı.


Genel bir değerlendirme yapan Çomaklı; çok güçlü akademik, fiziki, teknolojik, bilişim ve laboratuvar altyapısına sahip olduklarını, bundan sonraki süreçte yöneldikleri konunun eğitimde kalite anlayışını ön planda tutmak olduğunu vurguladı.


Göreve geldikleri günden itibaren “Yeni Nesil Üniversite” anlayışını gündemlerine aldıklarını, 2018 yılının Şubat ayında ise ilk adımı attıklarını belirten Rektör Çomaklı, geçtiğimiz günlerde “Tasarım ve Dönüşüm Projesinin 11. arama konferansını düzenlediklerini söyledi. Yeni YÖK Vizyonunun bir gereği olarak üniversitenin akademik ve fiziki imkânlarının geliştirildiğinin altını çizen Çomaklı “dünya üniversiteleri ile rekabet edebilecek bir üniversite olma” hedefine doğru emin adımlarla ilerlediklerini aktardı.


“İçinde Bulunduğumuz Topluma Değer Sağlama Gayreti İçindeyiz”


Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Keskin ise üniversitenin, Erzurum’da bulunan kamu kurum ve kuruluşları, siyasiler, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve eğitimcilerin katkıları ve yol göstericiliğinde, içinde bulunduğu topluma değer sağlamaya ve Atatürk Üniversitesinin yükseköğretimde dünya ile rekabet edecek evrensel politikalarına hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 18:01
  1. bilim
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Batı Trakya’daki Müslümanlar yüreğimizin bir parçası”
    1. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Batı..
    2. Samsun’da uyuşturucudan 8 kişi..
    3. Üvey annesini başını keserek öldüren..
    4. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    5. Pulmoner Rehabilitasyon Haftası..
    6. CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun..
    7. Etiyopya'da düşen yolcu uçağı
    8. Kılıç’tan 12 Mart mesajı
    9. Başkan Kutlu’dan İstiklal Marşının..
    10. Osmangazi’de su kesintisi
    11. Kazayı izlerken kaza yaptılar
    12. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
    13. Kayıp keçileri jandarma buldu
    14. 5 yaşında muhtar adaylığını açıkladı!..
    15. Enerji Bir-Sen’den GMİS Üzülmez..
    16. Başkan Sekmen: “Bu kardeşlik ortamını..
    17. Darbe bildirisinde imzası bulunan..
    18. Ülke şokta! 5,5 ile sallandı
    19. Genç iş adamları eğitim programı sona..
    20. PTT dağıtım ve toplama merkez..
    21. Vali Pekmez İstiklal Marşının kabulü..
    22. Spor inovasyonu programında,..
    23. İsrail'de her 66 saniyede bir..
    24. Büyükşehir kentin tarım sektöründe de..
    25. AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Dr...
    26. TSK'da bir ilk! Uzaktan müdahale..
    27. Piyasalarda gün sonu
    28. "Ergenekon" davası hakim ve savcıları..
    29. Mavikent ile Hizmet-İş Sendikası..
    30. 12 ilde FETÖ'ye dev operasyon! 15..
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!