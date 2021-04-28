Bursa'da tükürük bez tümör ameliyatı sırasında fenalaşan Prof. Dr. Oğuz Basut, radkal br karar alarak ayağına serum taktırıp amelyatına devam etti. Prof. Dr. Oğuz Basut’un bu davranışı sosyal medyada büyük beğeni aldı. Peki Prof. Dr. Oğuz Basut kimdir, nerelidir?

Prof. Dr. Oğuz Basut kimdir?

1964 Hamburg doğumlu olan Prof. Dr. Oğuz Basut, İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1987 yılında mezun oldu. Uzmanlık eğitimini Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim dalında 1989-1993 yılları arasında alan Oğuz Basut, yardımcı doçentliğe 1996, doçentliğe 2000 ve Profesör unvanını da 2009 yılında aldı. Dünya çapında birçok ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşlarda üyeliği bulunan ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yıllardır Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı olarak hizmet veren Prof. Dr. Oğuz Basut, 53 yaşında Ziraat Fakültesi’nden bölüm ikincisi olarak mezun oldu. Görev yaptığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyattan çıkıp Ziraat Fakültesi’nde derslere girerek mezun olan KBB Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Basut, azmiyle herkesin takdirini kazanmış durumda.