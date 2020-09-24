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Biyografi Prof. Dr. Nihat Şındak kimdir? Siirt Üniversitesi Rektörü Nihat Şındak
Biyografi

Prof. Dr. Nihat Şındak kimdir? Siirt Üniversitesi Rektörü Nihat Şındak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi rektör atama kararları Resmi Gazete yayımlandı. Rekorları atama kararlarına göre, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak oldu. Peki Prof. Dr. Nihat Şındak kimdir, nerelidir? Prof. Dr. Nihat Şındak hangi görevlerde bulundu? İşte Siirt Üniversitesi Rektörü Nihat Şındak hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 10:39:00 -
Prof. Dr. Nihat Şındak kimdir? Siirt Üniversitesi Rektörü Nihat Şındak

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlara göre, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak getirildi. Peki Prof. Dr. Nihat Şındak kimdir? Prof. Dr. Nihat Şındak, 14 Eylül 1968 tarihinde doğdu. 1992 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde göreve başlayan Nihat Şındak, doktorasını yine bu üniersitede Cerrahi Ana Bilim Dalı üzerine yapmıştır. 2013-2017 yılları arasında Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlık görevinde bulunan Nihat Şındak, 2017 yılında ise Siirt Üniversitesi rektör yardımcısı oldu.

Prof. Dr. Nihat Şındak eğitim kariyeri

Veteriner Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1993-1998 Dr.Ar.Gör.

Veteriner Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1998-1998 Yar.Doç. Dr.

Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 1998-2001 Dekan Yrd.

Veteriner Fakültesi Harran Üniversitesi 1998-2005 Doç. Dr.

Veteriner Fakültesi Harran Üniversitesi 2005-2011 Prof. Dr.

Veteriner Fakültesi Harran Üniversitesi 2011-2013

Veteriner Fakültesi, 2013-2017 Dekanlık - Siirt Üniversitesi

Rektör yardımcısı - Siirt üniversitesi - 2017

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