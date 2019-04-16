Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu: “Muhammed’siz İslam olmaz”

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Çınaraltı Gençlik Söyleşileri programları çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün davetlisi olarak Muş’a gelen YÖK Üyesi ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, “Yeni bir akım çıktı. Diyorlar ki: ‘Kur’an yeter.’ Kur’an bize de ceddimize de yeter, evet, kimsenin itirazı yok buna. Ama bunu söylerken peygamberi yok etme anlamında söylüyorlar. Biz bunlara karşı ‘Muhammedsiz İslam olmaz’ diyoruz.” dedi.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) 1071 Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşi programına vatandaşlar ve üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. ‘Nebi’nin Ayak İzleri’ başlığı altında katılımcılara Peygamber Efendimizin hayatını ve yaşayış biçimini anlatan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimiz döneminde Müslümanların yaşadıkları zorlukları anlattı. Programın sonunda yeni bir akımın başladığını ifade eden Prof. Dr. Hatipoğlu, yeni başlayan akımın bir proje olduğunu ve bu proje de peygamberlerin olmadığını kaydetti. Prof. Dr. Hatipoğlu, “Yeni bir akım başladı, bir proje bu, bu konuda gerekeni televizyonlara söylüyorum. Bulunduğum yerlerde, görev yaptığım yerlerde de çok net ve açık söylüyorum. Çünkü peygamber olmasa bu din olmaz ki. Peygambersiz din olur mu? Yeni bir akım çıktı diyorlar ki ‘Kur’an yeter’. Kur’an bize de ceddimize de yeter evet, kimsenin itirazı yok buna, ama bunu söylerken peygamberi yok etme anlamında söylüyorlar. ‘Peygambere gerek yok, resule gerek yok, hadise gerek yok, sünnete gerek yok, şefaat yok, kabir azabı yok’ anlamına getiriyorlar. İncil’den bazı ayetler, Kur’an’dan bazı ayetler, veya o şahitlerin farklı bir versiyonu. Kitabın adı da: ‘El Furkan’ Amerika’da basıldı. Kitabın yazarı ‘İbrahim peygamber’ haşa din bu, ne Hz. Peygamber var, ne Hz. İsa var, ne Hz. Musa var, peygamberler sona erdi. Bu akımın Türkiye’deki öncüleri de ‘sünnet yok, hadislere gerek yok’ diyenlerdir. Aynı oryantalist kafa, zihniyet. Biz bunlara karşı ‘Muhammedsiz İslam olmaz’ diyoruz. Bizim duruşumuz Allah, Kur’an ve sünnete bağlılık. Allah bizi bu yoldan ayırmasın. Tasavvufa saygımız var, mezhepler başımızın üzerinde, ne Mevlana’ya, ne Nakşibendi’ye, ne Abdulkadir Geylani’ye ne başkasına en küçük bir saygısızlığımız olmaz. Onlar bizi, bizden çok daha iyi İslam’ı tanımış ve yaşamışlar. Biz bizden önce geçenlere ancak dua ederiz.” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda katılımcılarla birlikte dua eden Prof. Dr. Hatipoğlu, dua sonrası katılımcılara gül dağıttı. Katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Prof. Dr. Hatipoğlu, onlarla fotoğraf çektikten sonra program sona erdi.