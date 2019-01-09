Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a 2019 Golden Axon liderlik ödülü

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ABD Merkezli Beyin Haritalama Vakfı (Brain Mapping Foundation) tarafından verilen 2019 Golden Axon Liderlik Ödülü’ne layık görüldü.

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:11
Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a 2019 Golden Axon liderlik ödülü

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Beyin Haritalama Vakfı tarafından verilen 2019 Golden Axon Liderlik Ödülü’ne layık görüldü. Prof. Dr. Tarhan, liderlik ödülü sahiplerinin arasındaki tek Türk oldu. ABD Merkezli Beyin Haritalama Vakfı (Brain Mapping Foundation), yıllık toplantılarında bir çok faklı disiplinden bilim adamlarını, doktorları ve mühendisleri bir araya getirmenin yanı sıra nörolojik bozukluğu olan siviller ve yaralı askerlerin bakım ve tedavisinde her zaman ön planda yer alıyor. Bu kapsamda hayat kurtaran multidisipliner klinik denemeler de gerçekleştiriyor. Bu organizasyon her yıl hayırseverlerin yanı sıra bu alanda öncü olan ve liderlik gösteren kişilere ödül veriyor. Tarhan’ın da katılacağı ödül töreni 16 Mart 2019’da Los Angeles’ta düzenlenecek.

Günün Özeti

  1. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan
  2. Beyin Haritalama Vakfı
  3. 2019 Golden Axon Liderlik Ödülü
  4. ABD Merkezli Beyin Haritalama Vakfı (Brain Mapping Foundation)
  5. Los Angeles
  6. Üsküdar Üniversitesi

Günün Özeti

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