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Biyografi Prof. Dr. Naci İnci kimdir? Mehmet Naci İnci hayatı biyografisi
Biyografi

Prof. Dr. Naci İnci kimdir? Mehmet Naci İnci hayatı biyografisi

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne vekaleten Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı. Pek çok kişi “Naci İnci kimdir?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Prof. Dr. Naci İnci kimdir kariyeri

Yeniakit Publisher
2021-07-15 11:23:00 -
Prof. Dr. Naci İnci kimdir? Mehmet Naci İnci hayatı biyografisi

Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan açıklamada; Boğaziçi Rektörlüğü’ne, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin vekaleten atandığı belirtildi.

Prof. Dr. Naci İnci kimdir? Mehmet Naci İnci hayatı biyografisi

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesi'nden fizik dalında lisans derecesini, 1992’de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı.

Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993-1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu.

İnci, 1998-1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak çalışırken, 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’ne 2005 profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak bulundu.

Fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışan ve araştırmalar yürüten İnci'nin üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise iki uluslararası patenti bulunuyor.

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