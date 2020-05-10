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Prof. Dr. Mustafa Karataş'a Mars sorusu

Prof. Dr. Mustafa Karataş'a bir izleyici "İnsanların Mars'a koloni kuracağı söylentileri var. Bu durumda Mars'ta bir Müslüman hac vazifesini nasıl yapacak?" sorusunu yöneltti. İşte Karataş'ın verdiği cevap.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 23:44:00 - 2020-05-10 23:45:45

Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın sunduğu "Mustafa Karataş'la Sahur Vakti" programına gelen bir izleyicinin sorusu ve Karataş'ın verdiği cevap dikkat çekti.

Programa telefonla katılan bir izleyici Mustafa Karataş'a "İnsanların Mars'a koloni kuracağı söylentileri var. Bu durumda Mars'ta bir Müslüman hac vazifesini nasıl yapacak?" diye sordu.

Mustafa Karataş'tan dikkat çeken Mars cevabı

Prof. Dr. Mustafa Karataş ise soruya verdiği yanıtta "Hac'cın iki şartı var. Birincisi zengin olmak. İkincisi ise yol bulmak. Kuran'ı Kerim'de haccın farziyeti zenginlikten çok 'oraya gitmeye güç yetirene hac farzdır' diyor. Eğer Mars'tan gelip gitmek mümkün değilse hac farz olmaz" dedi.

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