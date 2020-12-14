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Biyografi Prof. Dr. Mustafa Çalış kimdir? ERÜ rektörü Mustafa Çalış nereli?
Biyografi

Prof. Dr. Mustafa Çalış kimdir? ERÜ rektörü Mustafa Çalış nereli?

Korona aşısını geliştiren ve nisan ayında uygulanması beklenen yerli koronavirüs aşısını kim ürettiğini vatandaşlar merak ediyor. Yerli koronavirüs aşısını Kayseri Erciyes Üniversitesi gerçekleştirmekte. Peki Erciyes Üniversitesi rektörü kim? Yerli korona aşısın üretildiği Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış kimdir, nerelidir?

Yeniakit Publisher
2020-12-14 12:19:00 - 2020-12-14 12:21:18
Prof. Dr. Mustafa Çalış kimdir? ERÜ rektörü Mustafa Çalış nereli?

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) corona virüse karşı geliştirilen yerli aşıda, Faz-1 çalışmalarının tamamlandığının müjdesini verdi. ERÜ Rektörü Mustafa Çalış, “Her şey yolunda giderse inşallah bu ay sonuna kadar Faz-2'ye geçmeyi planlamaktayız" dedi. Peki ERÜ rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış kimdir, nerelidir?

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış kimdir?

Prof. Dr. Mustafa Çalış 1971’de Kayseri’de doğdu. 1988 yılında Kayseri Merkez İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1998 yılında aynı üniversitede Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı oldu. 1998-2000 yılları arasında Şişli Etfal Hastanesi Fizik Tedavi Kliniği'nde çalıştı. 2000 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi oldu. 2005 yılında Doçent oldu. 2011’de Profesör kadrosuna atandı. İkinci yan dal olarak Algoloji Uzmanı oldu. Kayseri İmam Hatip Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen üyeliği, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği, Türkiye Omurilik Yaralanmaları Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarında üyeliği yaptı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Yardımcılığı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanlığı, Algoloji Bilim Dalı Başkanlığı, Romatoloji Bilim Dalı Başkanlıklarını yürüttü. Erciyes Üniversitesi Teknopark Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış 3 çocuk babası olup İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Prof. Dr. Mustafa Çalış eğitimi

Tıp Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1988-1994

Tıpta Uzmanlık Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. 1994-1998

Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın mesleki deneyimi

Öğretim Üyesi, Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2000 - Devam Ediyor

Prof. Dr. Mustafa Çalış hangi görevlerde bulundu?

16.05.2016 – 05.09.2018 Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekim Yardımcılığı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanlığı,  Algoloji Bilim Dalı ve Romatoloji Bilim Dalı Başkanlıkları

Erciyes Üniversitesi Rektörü, 2018

Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın yaptığı çalışmaları

Tıpta Uzmanlık, "Subakromiyal sıkışma sendromunda klinik tanı testlerinin tanısal değeri", İstanbul Üniversitesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Mart, 1998.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Romatoloji, Algoloji.

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