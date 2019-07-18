Prof. Dr. Muammer Yaylalı’dan Rektör Levent’e ziyaret Erzurum Teknik Üniversitesi eski Rektörü ve YÖK üyesi Prof.

Erzurum Teknik Üniversitesi eski Rektörü ve YÖK üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Yaylalı, Rektör Levent ile bir süre sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’e, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulmecit Kantarcı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertunç Dayı da eşlik etti.

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