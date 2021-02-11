Prof. Dr. Mete Gündoğan kimdir, nerelidir? Prof. Dr. Mete Gündoğan Saadet Partisi Genel Başkanı mı olacak?

Gazeteci Hadi Özışık, Oğuzhan Asiltürk'ün Saadet Partisi’ni kongreye götüreceğini Temel Karamollaoğlu'nun yerine Prof. Dr. Mete Gündoğan’ı getireceğini iddia etti. Peki Milli Görüş’ün merhum lideri Necmettin Erbakan’ın 25 yıl danışmanlığını yapan Prof. Dr. Mete Gündoğan kimdir, nerelidir? Prof. Dr. Mete Gündoğan hangi görevlerde bulundu?

Prof. Dr. Mete Gündoğan kimdir?

Prof. Dr. Mete Gündoğan, 1963 Dursunbey, Balıkesir doğumludur. İlköğretim ve lise eğitimini Ayvalık ilçesinde tamamlamış ardından Dokuz Eylül Üniversitesinde Lisans çalışmasını bitirerek Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Yüksek Lisans çalışmalarına başlamıştır.

Tez aşamasında British Council'den burs kazanarak İngiltere'ye gitmiş ve Cranfield Teknoloji Enstitüsünde Üretim Sistemleri Mühendisliği alanında Yüksek Lisans çalışmasını 1995 yılında tamamlamıştır.

1995 yılında yine aynı üniversitede Endüstri ve üretim Sistemleri Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış, 2000 yılında da doktorasını almıştır.

Yazar Mete Gündoğan, yarı zamanlı olarak Balıkesir Üniversitesi, Hacettepe üniversitesi, Polis Akademisi ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Bartın Üniversitesinde çalışmıştır.

Evli ve dört çocuk babası olan Prof. Dr. Mete Gündoğan İngilizce ve Fransızcanın yanısıra kısıtlı derecede Felemenkçe, Boşnakça ve Arapça bilmektedir. Yazarın aynı zamanda uluslararası ve ulusal düzeyde birçok yayını bulunmaktadır.