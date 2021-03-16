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Korona Virüs Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu koronavirüse yenik düştü
Korona Virüs

Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu koronavirüse yenik düştü

Koronavirüsten 3 aydır yoğun bakımda tedavi gören Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 21:54:00 -
Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu koronavirüse yenik düştü

Alanında yaptığı başarılı çalışmalarla bilinen Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu hayatını kaybetti.

Koronavirüsten hayatını kaybetti

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

3 aydır özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Prof. Dr. Ergenoğlu, dün hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Ergenoğlu alanında başarılı çalışmalarla biliniyordu. Mehmet Ümit Ergenoğlu'nun cenazesinin, Adana'da defnedileceği öğrenildi.

İstanbul Tabip Odası'ndan açıklama

İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, "1989 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunlarından, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı üyemiz Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu’nu 15 Mart 2021 tarihinde Covid-19 sebebiyle kaybettik. Acımız büyük. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının büyük acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Maske uyarısı yapmıştı

Ergenoğlu, 14 Eylül 2020'de sosyal medya hesabında maske uyarısında bulunmuştu. Ergeroğlu, "Maskesiz olmaz. Lütfen, herkes koşulda maske takmaya, el hijyenine ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat edelim" demişti.

 

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