Prof. Dr. Mehmet Saltan kimdir kariyeri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Saltan atandı. Peki, Prof. Dr. Mehmet Saltan kimdir?
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’nın görev süresinin dolması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni atama yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre SDÜ Rektör Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Mehmet Saltan, SDÜ Rektörlüğüne atandı. Atama kararına göre Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçildi.
Mehmet Saltan kimdir?
Lisansını Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde 1992 yılında tamamlayan Saltan, ardından 1994 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yüksek lisans derecesini gerçekleştirdi.
Doktorasını da aynı şekilde Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yapan Mehmet Saltan 1999'da İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nda doktorasını tamamladı.
Çok sayıda uluslararası yayınlanan makalesi bulunan Saltan, önemli çalışmalar gerçekleştirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO