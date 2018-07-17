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Prof. Dr. Mehmet Görmez'den 15 Temmuz açıklaması

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı yürütülen mücadelenin sadece maddi ölçülerle, yatay ilişkilerle izah edilemeyeceğini belirterek, "O gece, milleti millet yapan değerler bir ruha dönüşerek milletimiz ve ülkemiz için can veren 251 şehidin davranışlarında ve ruhunda adeta temessül etmiştir." dedi.

17 Temmuz 2018 Salı 19:31
Prof. Dr. Mehmet Görmez'den 15 Temmuz açıklaması

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı yürütülen mücadeleye ilişkin, "O gece, sadece maddi ölçülerle, yatay ilişkilerle izah edilemez. O gece, milleti millet yapan değerler bir ruha dönüşerek milletimiz ve ülkemiz için can veren 251 şehidin davranışlarında ve ruhunda adeta temessül etmiştir." dedi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nce (KİYÜ) "15 Temmuz Direnişinin Manevi Dinamikleri" konulu program düzenlendi.

Rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Prof. Dr. Görmez Kilis'te bulunmaktan, 15 Temmuz'un manevi dinamiklerine ilişkin konferans veriyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'15 TEMMUZ'UN MANEVİ DİNAMİKLERİ İHMAL EDİLİYOR'

Görmez, 15 Temmuz'un birçok yönünüyle ele alındığını ancak manevi dinamiklerinin ihmal edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"O gece, sadece maddi ölçülerle, yatay ilişkilerle izah edilemez. O gece, milleti millet yapan değerler bir ruha dönüşerek milletimiz ve ülkemiz için can veren 251 şehidin davranışlarında ve ruhunda adeta temessül etmiştir. Aslında 251 şehit verdik ama 251 şehidin, o yüce milletin her ferdine o gece sirayet etmiş olması, birlik ruhunun ortaya çıkmış olması, dünyadaki bütün mazlumların bu ülkeye dua etmesi, o gecenin manevi dinamikleri olarak üzerinde duracağımız önemli bir husustur."

15 Temmuz zaferinin, Kilis halkının kendi nüfusundan daha fazla Suriyeli komşusuna kucak açmasının millete kazandırdığı bir maneviyat olduğunu düşündüğünü aktaran Görmez, ayrıca bu maneviyatı harekete geçiren en önemli etkenlerden biri olan minarelerden yükselen selaların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

KİYÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da 15 Temmuz'un yeniden doğuş ve varoluş olduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Karacoşkun program sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler takdim etti.

Programa Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler katıldı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 19:31
  1. Kilis
  2. Mehmet Görmez
  3. 15 Temmuz

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