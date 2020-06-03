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Korona Virüs

Prof. Dr. Mehmet Ceylan'dan korkutan İstanbul açıklaması

Bilim Kurulu üyesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, İstanbul için korkutan açıklamalarda bulundu. Canlı yayında konuşan Ceyhan, "İstanbul'da her 100 kişiden 1'i enfekte durumda" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 22:40:00 -
Prof. Dr. Mehmet Ceylan'dan korkutan İstanbul açıklaması

Prof. Dr. Ceylan Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yorumlarken İstanbul'daki koronavirüs vaka sayısı ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"İstanbul'da ortalama her 100 kişiden 1'i enfekte"

Prof. Dr. Mehmet Ceylan'ın açıklaması şu şekilde: "300 bin civarında virüsü taşıdığını düşündüğümüz insan var. Bu da giderek azalıyor. Şu anda bunun genel olarak yüzde 60'ının İstanbul'da olduğunu düşünmek durumundayız. Geri kalan Anadolu'nun değişik bölgelerinde. 160 bin 170 bin civarında İstanbul'da aktif vaka var. Tabi İstanbul'un nüfusuna göre düşünürseniz Her 100 kişiden 1'i anlamına gelir. 100 kişilik bir toplantıya gittiğinizde orada bulaştıracak bir kişiyle karşılaşma olasılığınız oldukça yüksek. İlla ki her yerde denk geleceğiniz anlamına gelmez bu bir ortalamadır."

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