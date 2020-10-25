Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan yorum: Birinci dalga bitmedi

İkinci dalga denilebilmesi için koronavirüs pandemisinin birincisinin bitmesi gerektiğini ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Dünya genelindeki vaka sayılarının artmasını birinci dalgaya bağladı.

Ceyhan, "Bu tedbirler düzeyinde ve halkın uyumu bu düzeyde olursa hiç şüpheniz olmasın, daha 3. artış dönemi göreceğiz, 4. artış dönemi göreceğiz" dedi.

'Türkiye genelinde önlem alınmalı'

Vaka sayılarının bütün büyükşehirlerde arttığını belirten Ceyhan, Tüm Türkiye genelinde önlem alınması gerektiğini savundu.

Türkiye'de vaka sayıları

Sağlık Bakanlığı'nın verdiği rakamlara göre, ülkemizde son 24 saatte 2091 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 359 bin 784'e yükseldi. 69 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 9 bin 727'ye çıktı.