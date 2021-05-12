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Korona Virüs Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan flaş Favipiravir açıklaması
Korona Virüs

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan flaş Favipiravir açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacına ilişkin, "Hidroksiklorokinden farklı olarak, güvenlik açısından önemli yan etkilere yol açmıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 17:52:00 -
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan flaş Favipiravir açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tedavi rehberini güncelledi. Hastalığın tedavisinde kullanılan ve yan etkileri nedeniyle bir süredir tartışılan Hidroksiklorokin etken maddeli ilaç, rehberden çıkarıldı.

Buna göre, hem hastanede hem de evde tedavi gören koronavirüs hastalarına Hidroksiklorokin etken maddeli ilaç verilmeyecek. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter hesabından, koronavirüs geçiren hastalar tarafından merak edilen tedavide kullanılan Favipiravir ilacına ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Ceyhan, 'Favipiravir Covid-19 tedavisinde güvenilir ve etkin mi' başlığı ile yaptığı açıklamada, "Favipiravirin çok sayıda metaanalizde etkisi gösterilmemiş. Etkili olduğu iddiaları tıp dergilerinden çok, basın bültenlerinde ve Çinlilerin yayınlarında yer alıyor" dedi.

Prof. Dr. Ceyhan, Favipiravirin, Hidroksiklorokinden farkına ilişkin, "Hidroksiklorokinden farklı olarak, güvenlik açısından önemli yan etkilere yol açmıyor, bu nedenle yaygın olarak kullanılıyor. Biz çocuklara başından beri Hidroksiklorokini hiç kullanmadık, Favipiraviri de nadir durumlar dışında kullanmıyoruz. Tedavide daha etkili olabilecek Banlanivimab gibi antikorlar çok pahalı ve ancak ağır hastalık geçirme riski olanlara erken dönemde kullanılabiliyor. Favipiravir kullanmış hastaların telaşlanmasına gerek yok, uzun sürede önemli yan etkilerin geliştiğine dair veri yok. Sonuç olarak hala en etkili tedavi ilaç tedavisinden çok, destek tedavisidir; gerektiğinde sıvı, oksijen, gözlem" diye konuştu.

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Yorumlar

akin

hidrosiklorin yan etkileri olduğu bir yıl once söylendi. kullanma ya devam ettiniz.
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Vatandaş

Ben bu adamdan nefret ediyorum. Bunu iki de bir reklamını yaptığınız içinde sizden nefret ediyorum
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