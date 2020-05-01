Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Büyük risk taşıyor

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs hayatı durma noktasına getirdi. 3 milyonu aşkın kişiye bulaşan koronavirüs nedeniyle birçok ülke sokağa çıkma yasağından OHAL kararına kadar bir dizi önlemler aldı.

Türkiye de koronavirüsle mücadele kapsamında daha ilk vaka ortaya çıktığı anda okulların uzaktan eğitime dönmesi kararını verdi. AVM'ler, birçok restoran ve kafeler geçici süreliğine kapatıldı. Peki Türkiye koronavirüs vaka sayısını azaltmaya başlamışken normalleşme sürecinden bahsedebilir miyiz? Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan okulların ve AVM'lerin açılmasındaki riski anlattı.

İşte Ceyhan'ın o açıklamaları:

"Günlük vaka sayımız düşmeli. İki binlerde kalmamalı. Vaka sayısını düşürmek için uğraşmalıyız. Yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmiş değiliz."

"Ramazan Bayramı'ndan önce 65 yaş üstü vatandaşlarımızı biraz hareketlendirmeliyiz. Kemik erimesi ve kas kaybı ile karşı karşıya kalacaklar. Sokağa çıkma yasağı olduğu gün onları dışarı çıkarıp evlerine yakın alanlarda yürütmeliyiz. Tam 3 tane 14 gündür evde kapalılar. Onların birbirlerine bulaştırma riski yok denecek kadar az. Sokağa çıkma yasağının olduğu gün bunun için ideal.

"Spor müsabakalarının seyircisiz oynanması az riskli. Uygulanabilir."

En büyük risk AVM ve okullar

"Bence en risklisi AVM'lerin tam kapasite açılması. Kapalı ortam son derece zararlı ve sosyal mesafe ya da maske kontrolü mümkün değil."

"En riskli ikinci konu ise okulların açılması. Bu haziran ayı için de geçerli. Japonya bunu yaptı, salgında kontrollü bir döneme girdiklerinde okulları açtı. Yeniden başa döndüler. Okulların sonbahardan önce açılması çok riskli olur."

"Bayram ziyaretleri çok riskli olur. Bu bayramda uzaktan selamlaşmak, uzaktan kutlamak daha doğru olur."

"Türkiye'de diyelim ki vaka sayısı sıfır oldu ya da 0 ile 5 arasına düştü. Kendi içimizde normalleşebiliriz. Ancak bu sefer de salgının devam ettiği diğer ülkelere karşı tetikte olacağız. Sınır kontrollerimizi güçlendireceğiz. Dışarıdan vaka gelmesini engellemeye çalışacağız."