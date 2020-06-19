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Korona Virüs

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tek tek açıkladı! Hayatı durdurmadan Kovid-19'dan korunmanın 5 yolu

LGS ve YKS'nin yapılacağı 2 hafta sonu için 3 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sokağa çıkma yasağı ilan etmeden koronavirüs salgınını önlemenin 5 yolu olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 09:53:00 - 2020-06-19 10:04:50
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tek tek açıkladı! Hayatı durdurmadan Kovid-19'dan korunmanın 5 yolu

Koronavirüs salgını son dönemde tekrar yükselişe geçerken, Bilim Kurulu'nun önerisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla LGS'nin yapılacağı bu Cumartesi günü ve YKS'nin yapılacağı önümüzdeki hafta sonu kısıtlı sokağa çıkma yasağı getirildi. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sokağa çıkma yasağı ilan etmeden koronavirüs salgınını önlemenin çok kritik beş uygulamayla mümkün olabileceğini söyledi. İşte Prof. Ceyhan'ın gündeme getirdiği o 5 önlem...

1-) Maske zorunluluğu: Tüm ülkede maske takma zorunluluğu getirilmeli, takmayanlara cezai yaptırım uygulanmalı.

2-) Toplanma sayılarında kısıtlama: Yaşadığımız deneyimler bize taziye evinden 190 vakanın çıkabildiğini, asker uğurlamasında çok sayıda insanın enfekte olabileceğini gösterdi. Tek odaktan yüksek sayıda hasta çıkmasını önlemek için farklı sebeplerle bir araya gelinebilecek etkinliklere kişi sayısı sınırlaması getirilmeli. Örneğin asker uğurlamasında 30 kişi, maç sevincinde 10 kişi gibi… Eğer bu rakamlar aşılırsa kolluk kuvvetleri müdahale edecek.

4-) Sınavlara yönelik önlemler: Toplu sınav sistemi için de benzer önerilerim var. Sınav salonları arttırılabilir ama en büyük risk alanı sınav salonları değil oraya toplu taşıma yöntemiyle gidip gelecek kişiler. Bir grup 9’da başlayabilir bir grup 9.30’da… Bu yolla o gün toplu taşımadaki kalabalıkların önüne geçilebilir.

5-) Şehirler arası ulaşım öncesi test yapılması: Türkiye’nin birçok ilinde vaka sayısının artışının kaynağı İstanbul, Ankara, Konya gibi şehirlerden ufak illere giden ve salgını başlatan kişiler. Özellikle otobüs yolculukları bazen 10, bazen 20 saat sürüyor. Bu süre dahilinde herkesin aralıksız olarak maske takması imkânsız. Şehirler arası yolculuklarda bir gün önce test yaptırıp negatif raporu alınırsa seyahatler sonrası ortaya çıkacak bulaş oranı yüzde 60 oranında önlenebilir diye düşünüyorum.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kimdir? Mehmet Ceyhan özgeçmişi
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