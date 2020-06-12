Prof. Dr. Mehmet Ceyhan meslektaşlarına ateş püskürdü! ‘10 ülkeye baktınız mı?’

"Haziran ayı başında salgın bitecek" diyen arkadaşlar en çok vaka gören 10 ülkeye baktı mı?" diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Salgın deneyimleri olsaydı, pandeminin mevsimi olmadığını bilirlerdi" sözleriyle meslektaşlarını eleştirdi.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "direkt damlacık yoluyla bulaşmaya, sıcaklık ne yapsın? Virüs bir kişiden diğer kişiye saniyeler içinde bulaşıyor." ifadelerini kullandı.

"En çok vaka gören 10 ülkeye baktı mı?"

Prof. Ceyhan, açıklamasında şunları kaydetti:

'Yaz gelecek, Haziran başı bu salgın bitecek. Çünkü ABD’de yapılan bir çalışmada, 25°C üzerinde her 1°C’de virüs bulaşıcılığı %3 azalıyor' diyen arkadaşlarımız, şu anda nüfus başına en çok vaka gören 10 ülkeye baktı mı?

"Virüs bir kişiden diğer kişiye saniyeler içinde bulaşıyor"

Katar 42, Bahreyn 41, Singapur 37 derece. Dikkatli okusalardı, onun çalışma değil, bir modelleme olduğunu görürlerdi. Salgın deneyimleri olsaydı, pandeminin mevsimi olmadığını bilirlerdi (direk damlacık yoluyla bulaşmaya, sıcaklık ne yapsın? Virüs bir kişiden diğer kişiye saniyeler içinde bulaşıyor.