Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Koronavirüs çocuklarda hangi hastalığı bırakıyor?

Çin’den dünyaya yayılan koronavirüs etkisini çocuklarda da göstermeye devam ediyor. Türkiye son günlerde vakalardaki artışı önlemek için tedbirlerde ciddi adımlar atıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle 14 ilde yeni kısıtlamalar geliyor. Bilim Kurulu üyeleri daha çok yaşlı insanları etkileyen koronavirüsün çocuklara da etki ettiğini hatırlattı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan geçtiğimiz günlerde 2 yaş ve üzerindeki çocuklar için maske takmanın önemine vurgu yaptı.

Hangi hastalığa yol açıyor?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yeni açıklamalarda bulunarak, Kovid-19 hastalığının çocuklarda Tip-1 diyabete yol açtığıyla ilgili vaka bildirimlerinin olduğunu belirtti.

Ceyhan, son dönemlerde koronavirüsün çok yoğun olduğuna vurgu yaparak ABD ve Avrupa’da salgından çocukların ölümüne dikkat çekti.

Koronavirüsün anormal bağışıklık cevabıyla beyinde, kalpte, akciğerde, tiroidde, pankreasta hatta üreme organlarında değişikliklere yol açtığını hatırlatan Ceyhan, ‘Virüs her sistemi tutabildiği için pankreası da tutup çocuklarda Tip-1 diyabet sorunu oluşturabilir’ dedi.

Prof. Dr. Ceyhan konuyla ilgili henüz çalışmaların olmadığını sözlerine ekleyerek, ilacın elimizde olmadığını tek yöntemin virüsün çocuklara bulaştırılmaması için çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizdi.