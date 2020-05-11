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Korona Virüs

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 400 bin koronavirüslü aramızda dolaşıyor

"Koronavirüsün kendisinde bulunduğunun farkında olmayan 400 bin civarında insan aramızda dolaşıyor" diyen Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, çalışan meslek gruplarında belirti olmasa da test yapılması gerektiğini söyledi

Yeniakit Publisher
2020-05-11 22:52:00 -
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 400 bin koronavirüslü aramızda dolaşıyor

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüssalgına karşı alınan tedbirlerinin kısmen gevşetilmeye başlandığı ilk günlerde kuaför ve AVM'ler gibi işletmelerin açılmasının ardından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı.

"Virüs taşıyan 400 bin kişi aramızda dolaşıyor"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan,koronavirüs taşıyan 400 bin kişinin aramızda dolaştığını belirterek,virüsü bulandırma riski yüksek olan sağlık personeli, garson, kasiyer, berber, otobüs şöförü, otel çalışanı, satış elemanı gibi meslek sahiplerine test yapılmasını gerektiğini söyledi.

Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı, "Ülkemizde virüsü bulaştırabilecek, ancak kendisinde virüs bulunduğunun farkında olmayan 400 bin civarında insan aramızda dolaşıyor. Bir araya toplanmaların arttığı bu günlerde en azından virüsü bulandırma riski yüksek olan sağlık personeli, garson, kasiyer, berber, otobüs şöförü, otel çalışanı, satış elemanı gibi meslek sahiplerine, belirti olmasa bile test yapılması ve bulunanlara izolasyon yararlı olur."

 

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