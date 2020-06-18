Prof. Dr. Mauro Giacca: Koronavirüs akciğerleri tanınmaz hale getirebiliyor

İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hastaların akciğerlerini inceleyen bilim insanları, çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Yapılan açıklamada, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden hastaların akciğerlerinin yapısında tamamen bozulma olduğu ve akciğerlerinin tanınmaz hale geldiği belirtildi.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mauro Giacca, incelemeler sırasında yapısı tamamen bozulmuş akciğerlere ve virüs yoğunluğu yüksek olan hücrelerle karşılaştıklarını dile getirdi. Giacca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Akciğer yapısında tam bir bozulma mevcut. Öyle ki bazı açılardan bunların bir zamanlar akciğer olduğunu bile anlayamazsınız. Dünya genelinde otopsi yapılmadığı için bu bilgiler literatürde büyük ölçüde eksik. Füzyona uğrayan çok sayıda ve çok büyük hücreler var. Bu hücreler virüs açısından pozitif ve 10, 15 çekirdekli hale gelmiş. "