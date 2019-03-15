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Prof. Dr. Kural: “Sigarayı ağzına götüren genç daha bırakamıyor”

Sigara ve alkol karşıtı görüş ve konferanslarıyla bilinen Prof.

15 Mart 2019 Cuma 16:02
Prof. Dr. Kural: “Sigarayı ağzına götüren genç daha bırakamıyor”

Sigara ve alkol karşıtı görüş ve konferanslarıyla bilinen Prof.Dr. Orhan Kural, “Sigaranın kökeninde çocukların heyecan ve merak ile sigarayı ağızlarına götürmeleri yatıyor. Her şey bir defa demekle başlıyor. Bunu istatistik verilere dökersek yüzde 62 oranla sigarayı bir defa azgına götüren genç bırakamıyor” dedi.


Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ve Fatsa’da Prof. Dr. Orhan Kural’ın konuşmacı olarak katıldığı “Bağımlılıkla Mücadele” adlı konferans verdi. Günümüzde yaşanan bağımlılığın algısal görünümüne vurgu yapan Kural, katılımcılara bağımlılıkla mücadele yolları hakkında bilgiler verdi.


Düzenlenen konferansta madde bağımlılığı, çevreyi koruma, tüketim toplumu, israf ve vatan sevgisi konularına değinen Prof. Dr. Kural, yüze yakın ülkeyi dolaştığını dünyada bir israf sorununun olduğunu ve binlerce çocuğun açlık ve yoksulluk içinde yaşadığını söyledi.


Prof. Dr. Orhan Kural, “Sigaranın kökeninde çocukların heyecan ve merak ile sigarayı ağızlarına götürmeleri yatıyor. Her şey bir defa demekle başlıyor. Bunu istatistik verilere dökersek yüzde 62 oranla sigarayı bir defa azgına götüren genç bırakamıyor. Sigaranın içinde 400’e yakın zehir vardır. Bir kez başlandığında maalesef sigara, uyuşturucunun da kapısını açıyor. Sigaraya başladıkları an öğrencilerimiz uyuşturucu tacirlerinin de hedef kitlesi haline geliyorlar. Durup dururken uyuşturucuya başlanması düşük bir ihtimaldir. Gençlerin ilk etapta özentiyle başladıkları maddeler zamanla bağımlılık haline dönüşüyor. En çok da algı yönetimiyle bağımlılık tetikleniyor. Film ve dizilerde sigara ve içki ile algılar oluşturularak insanlar bu maddelere özendiriliyor” diye konuştu.


Beslenme konusunda doğal yiyecekleri öneren Prof. Dr. Kural, fastfood beslenmenin gençleri zehirlediğini anlattı. Kural gençlerin sevgi, kardeşlik, paylaşım ve hayvan sevgisine önem vermesi gerektiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:02
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