0553 313 94 23

Prof. Dr. Koçan Gaziantep’te sanatseverlerle buluşacak

Ressamlığının yanı sıra Bayburt’un Bayraktar Köyü’nde kurduğu “Baksı Müzesi” ile müzecilik alanında da dikkat çeken Prof.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:26
Prof. Dr. Koçan Gaziantep’te sanatseverlerle buluşacak

Ressamlığının yanı sıra Bayburt’un Bayraktar Köyü’nde kurduğu “Baksı Müzesi” ile müzecilik alanında da dikkat çeken Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Sanko Sanat Galerisi’nde 22 Şubat 2019’da sergi açacak.


Bayburt 1946 doğumlu olan Prof. Dr. Koçan, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1997-2005 yılları arasında fakültenin dekanlığını da üstlenen sanatçı, 1980’de “Türk Halk Resimleri” konulu araştırmasını tamamladı.


Uluslararası Plastik Sanatlar Derneğinin kurucularından olan ve 1990-1995 yılları arasında derneğin başkanlığını üstlenen Prof. Dr. Koçan, 1991’de İstanbul Sanat Fuarı’nı kurdu.


2005’te kurduğu vakıfla 2010 Temmuz ayında Baksı Müzesi’ne hayat veren Prof. Dr. Koçan, 2014 yılında TBMM Onur Ödülü’nün sahibi oldu. Baksı Müzesi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisince 2014’te yılın müzesi ödülüne değer görüldü.


Baksı Müzesi Bayburt’a 45 kilometre uzaklıktaki Bayraktar Köyünde kurulu sanat müzesidir. Kurulduğu Bayraktar Köyü’nün eski adı olan Baksı sözcüğü eski Türklerde bilgin, hekim, şaman anlamlarına gelmektedir. Müze, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarına ev sahipliği yapmaktadır.


Prof. Dr. Koçan, “Sanat Tır” ve “Sanat Çadır” gibi projelerle sanatı merkezin dışına taşıma çalışmalarını da gerçekleştirdi.


Avusturya Salzburg Şehir Onur Ödülü ve Asya Sanat Bienali Resim Büyük Ödülü’nün içinde olduğu 35 ödüle sahip olan Koçan, 45 kişisel sergi açtı ve çok sayıda ulusal ve uluslararası grup sergisine katıldı.


Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın Sanko Sanat Galerisi’nde 22 Şubat, Cuma günü saat 17.30’da açılacak sergisi 22 Mart’a kadar gezilebilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:26
  1. sanat
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ESOGÜ’lü genç diş hekimi adayları beyaz önlüklerini giydi
    1. ESOGÜ’lü genç diş hekimi adayları..
    2. Etiyopya'daki 3,2 milyon yıllık kadın..
    3. Mazot ve gübre desteği ne zaman..
    4. Horasan’da Meclis Üyeleri tanıtıldı
    5. Görevdeyken ölen vali isminin..
    6. Bilecikspor transferin son gününde 2..
    7. Vatandaştan İmamoğlu’na15 Temmuz..
    8. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    9. GSO Başkanı Ünverdi, Gazişehir Öğrenci..
    10. Başkan Ataç, kırsaldaki vatandaşlarla..
    11. Otomobil halk otobüsüne arkadan..
    12. Kaybolan Alzheimer hastası hem karadan..
    13. Sivasspor'da Antalyaspor maçı..
    14. Eşi işsiz kalınca meslek öğrendi
    15. Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu..
    16. Bozburun’da hayvancılıktaki sorunlar..
    17. Judo müsabakaları ve Analig seçmeleri..
    18. Başkentte "Kahvaltı Festivali"
    19. AK Parti'nin Denizli mitingi
    20. Ücretli öğretmenlerden "kadro" talebi
    21. "Struma gemisinde 77 yıl önce hayatını..
    22. DG Sivasspor’da, Antalyaspor maçı..
    23. Formülünü Churchill'e bile vermediler!..
    24. Kahramanmaraş’ta öğrenciler tarihi..
    25. İŞKUR’dan engelli vatandaşlara hizmet..
    26. Başkan Aydın’dan, Sivas Belediyespor’a..
    27. ‘Yeşil Bayrak’ ödülü için geri dönüşüm..
    28. Beşiktaş teknik heyeti ve futbolculara..
    29. Avrupa Merkez Bankası, geçen yıl..
    30. Bankanın aldığı "full paket ücreti"..
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!