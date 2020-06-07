Prof. Dr. Kemalettin Aydın: Evde kalmak da riskli

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Bu haftanın bir günü sokağa çıkmaları sürecinden önce bütün ekranlarda dolana dolan ben bu yaş grubunun sokak haklarının olması gerektiğini iddia ederek konuşan birisiydim. Çünkü artık bu aşamada, kas eklem ve diğer düzenlenmiş hastalıklarının bozulma aşamasına geldik. Bu insanların sokağa çıkmaları gerekiyor. Bu yaş grubu dışarı çıkarken onları enfekte edecek diğer insanlar bedel ödesinler, fedakârlık etsinler, sokağa çıkmasınlar. Şunu dipnot olarak belirtelim; Bu sokağa çıkma yasağı kapsamındakiler sanki başkalarını koruyormuş gibi bir algı var, oysa sokağa çıkma yasağı ile biz yüksek risk altında bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızı korumaya çalışıyoruz. 65 yaş üstünde olup herhangi kronik hastalığı olmayanların sokağa çıkabilmesini öneriyorum. Yani 65 yaş üzerinde ve herhangi bir kronik hastalığı yoksa illa esnaf olması vs gerekmiyor bunlar sokağa çıkabilmeli. Bunu sağlayamıyor isek gelecek hafta bence şu olmalı şehirler belli mekânları bu 65 yaş üstüne ayırabilir." dedi.

Evde kalmak da riskli

Evde kalmanın zararına değinen Aydın, "İngiltere şunu gördü; bu süreçte diğer kronik hastalıkları covid dışı nedenlerden semptomlar bulgular, ölümler yüzde 30’lara yakın oranda yükselmiş. Yani evde kalmak nedeniyle hastaneye gidememek, ilacını düzenli alamamak, fiziksel aktivitesini yapamamak, psiko-sosyal durumunun çökmesine bağlı hastalığının alevlenmesi bunlar evde kalan 65 yaş üstü hastalar için risk yaratıyor. Biz bu 8 günlük serbestliğin ardından Pazartesi, Salı günü gelen rakamlara bakacağız eğer 1500-2000 vaka gelirse kısıtlamalar devam eder. Ama 1000-800- 1100 arasında gelirse o zaman bana göre tüm kısıtlamalar kaldırılmalı. Vatandaşlar öz kontrolleri ile yaşamını sürdürmeli." dedi.