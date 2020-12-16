Prof. Dr. İbrahim Benter kimdir, nerelidir?

ABD'de uzun yıllar tıp alanında araştırmalar yürüten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, 2015 yılında kalp damar ve diyabet araştırmaları sırasında virüslerin insan hücrelerine girişi sağlayan protein zinciri Angiotensin'i tespit etti ve bu proteinlerin durdurularak virüs kaynaklı hastalıkların önlenebileceği ya da tedavi edilebileceğini ortaya çıkardı.

Prof. Dr. İbrahim Benter yol gösterdi korona ilacı üretildi. Texas Üniversitesi'nde ACE2 proteininin durdurulmasına yönelik çalışmalar devam ederken Alman biyoteknoloji şirketi Formycon, Prof. Dr. İbrahim Benter'in anlattığı yöntemi kullanarak ilk ilacı ürettiklerini açıkladı..

Korona ilacı ne zaman satlacak?

Şirket tarafından yapılan açıklamada, COVID-19 virüsünün tutunduğu ACE2 adlı proteini durdurarak ilaç ürettiklerini ve aşılanamayan, aşı sonrası yeniden hastalanan ya da antikor üretmeyen hastalara büyük ümit olduğunu duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, yeni ilaç sadece COVID-19 değil, ACE2 proteinine bağlanarak vücuda giren korona türü tüm virüslere kapıyı kapatıyor. İlacın gerekli testler ve onay süreçlerinden geçtikten sonra 2022 yılında piyasaya çıkması hedefleniyor.

Prof. Dr. İbrahim Benter kimdir?

Prof. Dr. İbrahim F. Benter 1962 yılında Lefkoşada doğdu. Annesi ve babası Baflıdırlar. Türk Maarif Kolejinde okuyan Prof. Dr. İbrahim Benter, 1980-2000 yıllarında ABD’de bulundu: 1985’de Florida Üniversitesi Kimya Fakültesinden mezun oldu. New York Tıp Fakültesinde okudu ve Ohio State Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1991’de doktora aldı. Cleveland Clinic Foundation da Beyin ve Damar Bölümünde ihtisas yaptı. Wake Forest Üniversitesi Tıp Fakültesinde Hipertansiyon Araştırma Bölümünde araştırmacı olarak çalışan Prof. Dr. İbrahim Benter, 1994’da Memphis de Tennessee Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve Göz Fakültesinde önce Yardımcı Doçent ve sonra Doçent olarak çalıştı.

Eğitim ve araştırma konularında birçok ödüller aldı. En önemli buluşu olan angiotensin-(1-7) diye bilinen bir hormon kanser, hipertansiyon ve kalp hastalıkları için deneniyor. 2001-2012’de Kuveyt Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim dalında Profesor, bölüm başkanı ve bircok idari makamlarda çalıştı. Eylül 2012’den beri Oxford Üniversitesinde çalışıyor. Nobel ödüllü Profesör Sir John Vane ve Profesör Sir Martin Evans’la çalıştı. Araştırma konusu hipertansiyon ve şeker hastalarında kalp ve damar problemlerinin tedavisidir.

Fakir öğrencilere kol kanat oldu

Amerikada ve Kuveytte birçok vakıflarda aktif görevler aldı. 1996 da New York’ta talebe iken Amerika Kıbrıs Türk Talebeler Derneğini kurdu ve Amerikanın birçok yerinde öğrenim gören Kıbrıslı talebelerle irtibat kurarak Kıbrıs davasına faydalı olacak birçok faaliyetler yaptı. Bulunduğu değişik yerlerde özellikle gençlere yönelik İslami, Hristiyan ve Musevi kuruluşlarla çalışmalar düzenledi. Gençleri esrar vb kötü alişkanlıklardan kurtaracak ve eğitim konularında yardımcı olacak faaliyetler düzenledi. Memphis şehrinde bir vakıf kurdu ve o bölgedeki insanlara hizmet verecek bir okul ve spor merkezi kurdu. Özellikle fakirlere sağlık konularında yardımcı olacak programlar düzenledi. Yaz programları düzenleyerek fakir bölgelerdeki lise talebelerinin yazları üniversitede araştırma laboratuvarlarında çalışarak hem para kazanmalarını ve hemde fen eğitimi alarak kaliteli üniversitelere girmelerini sağladı. Ortadoğu ve Afrika dahil birçok ülkede fakirlere yardım programları geliştirdi.