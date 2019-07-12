Prof. Dr. Hüseyin Per, "Türk Milleti, Hainlere Asla Fırsat Vermez"

Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, “ Eğer o vatan hainleri amacına ulaşsaydı. Bugün sadece Türkiye değil, Türk Dünyası diye bir şey olmayacaktı.” dedi

Türk Milletinin hiçbir zaman hainlere fırsat vermeyeceğini belirten Prof. Dr. Hüseyin Per, darbe girişimlerininülkeleri 25-30 sene geriye götürdüğünü hatırlatarak,o karanlık gecede, FETÖ mensupları tanklarla uçaklarla Türk Milletine bomba yağdırırken bu asil millet geriyebir adım dahi atmamıştır. Türk Milletinin kararlı duruşu ile hainler amacına ulaşamadan hak ettikleri yerleri boyladılar. Eğer Allah korusun FETÖ’cüler amaçlarına ulaşsaydı bu güzelim ülkemiz 25-30 sene geriye gidecekti. Ayrıca bu hainler, dışarıdan aldıkları talimatları uygulayarak,Türk Dünyasının lideri konumunda olan Türkiye’yi hedef alarak, Dünya üzerindeki Türk soylu ülkelerinde bir araya gelmesini sonsuza kadar engelleyeceklerdi.”

Başkan Hüseyin Per, “Türk Milleti olarak ülkesine ve milletine kast eden alçakların karşısında canlarını feda eden şehitlerimizi ve yaralanan gazilerimizi unutmadık. Onları rahmetle ve minnetle anıyoruz. Siyasi irade bu karanlık örgütün tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak zorundadır. Bizler Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu ve üyeleri olarak ülkemizin birlik ve beraberliği için mücadele etmeye, her zaman millet iradesinden ve demokrasiden yana olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.