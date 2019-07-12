0553 313 94 23

Prof. Dr. Hüseyin Per, "Türk Milleti, Hainlere Asla Fırsat Vermez"

Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:33
Prof. Dr. Hüseyin Per, "Türk Milleti, Hainlere Asla Fırsat Vermez"

Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, “ Eğer o vatan hainleri amacına ulaşsaydı. Bugün sadece Türkiye değil, Türk Dünyası diye bir şey olmayacaktı.” dedi


Türk Milletinin hiçbir zaman hainlere fırsat vermeyeceğini belirten Prof. Dr. Hüseyin Per, darbe girişimlerininülkeleri 25-30 sene geriye götürdüğünü hatırlatarak,o karanlık gecede, FETÖ mensupları tanklarla uçaklarla Türk Milletine bomba yağdırırken bu asil millet geriyebir adım dahi atmamıştır. Türk Milletinin kararlı duruşu ile hainler amacına ulaşamadan hak ettikleri yerleri boyladılar. Eğer Allah korusun FETÖ’cüler amaçlarına ulaşsaydı bu güzelim ülkemiz 25-30 sene geriye gidecekti. Ayrıca bu hainler, dışarıdan aldıkları talimatları uygulayarak,Türk Dünyasının lideri konumunda olan Türkiye’yi hedef alarak, Dünya üzerindeki Türk soylu ülkelerinde bir araya gelmesini sonsuza kadar engelleyeceklerdi.”


Başkan Hüseyin Per, “Türk Milleti olarak ülkesine ve milletine kast eden alçakların karşısında canlarını feda eden şehitlerimizi ve yaralanan gazilerimizi unutmadık. Onları rahmetle ve minnetle anıyoruz. Siyasi irade bu karanlık örgütün tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak zorundadır. Bizler Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu ve üyeleri olarak ülkemizin birlik ve beraberliği için mücadele etmeye, her zaman millet iradesinden ve demokrasiden yana olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul merkezli "altın sahteciliği" operasyonu
    1. İstanbul merkezli "altın sahteciliği"..
    2. Bakan Pekcan Endonezyalı mevkidaşı..
    3. Çerkezköy TSO’dan Bakü’ye kardeşlik..
    4. KPSS sorularına ilişkin FETÖ/PDY..
    5. Kars’ta Kütüphaneciler bir araya geldi
    6. Başkan Büyükkılıç, Ankara’da Milli..
    7. Başkan Gülsoy, ekonomi alanındaki..
    8. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
    9. Türkiye Motodrag Şampiyonası
    10. Gercüş’te kışlık saman hazırlıkları..
    11. Altınözü’nde korkutan ev yangını
    12. 2019 yazının makyaj modasındaki..
    13. Türkiye gizli diplomasi yürüttü! Onlar..
    14. İş yerinde kaçak alkol ve sigara..
    15. Eşine çiçekle yaklaşıp defalarca..
    16. Başkan Gürkan, AK Partili gençleri..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz..
    18. Kaymakam Nevzat Taşdan; Kilimli’deki..
    19. Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara..
    20. FETÖ, Hırvatistan ve Bosna Hersek..
    21. Kısa dönem jandarma erlerin yemin..
    22. Vücudunuz D vitamini eksikliğinizin..
    23. İhlas Haber Ajansı’ndan İstanbul..
    24. Aydın’da ilk defa el bileği..
    25. Taziye evleri bulunduğu ilçe..
    26. Başak Koleji ve Liva Hastanesi’nden..
    27. İsrail'in F-35 tehdidine sert cevap!..
    28. MHP lideri Bahçeli’ye sosyal medyadan..
    29. Motosikletleri çalan hırsızı yakalandı
    30. Yangından çıkan dumandan etkilenen..
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!