0553 313 94 23

Prof. Dr. Hüsamettin Koçan SANKO’da sergi açacak

Bayburt’un Bayraktar Köyünde kurduğu Baksı Müzesi ile ressamlığının yanı sıra, müzeciliği ile de dikkati çeken Prof.

16 Şubat 2019 Cumartesi 09:48
Prof. Dr. Hüsamettin Koçan SANKO’da sergi açacak

Bayburt’un Bayraktar Köyünde kurduğu Baksı Müzesi ile ressamlığının yanı sıra, müzeciliği ile de dikkati çeken Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Sanko Sanat Galerisinde 22 Şubat’ta sergi açacak.


1946 yılında Bayburt’ta doğan Prof. Dr. Koçan, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yaptı ve 1997-2005 yılları arasında fakültenin dekanlığını üstlendi. 1980 yılında “Türk Halk Resimleri” konulu araştırmasını tamamladı. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneğinin kurucuları arasında yer alan ve 1990-1995 yılları arasında derneğin başkanlığını üstlenen Prof. Dr. Koçan,1991’de İstanbul Sanat Fuarını kurdu. 2005 yılında kurduğu vakıfla 2010 Temmuz ayında Baksı Müzesi’ne hayat verdi. 2014 yılında TBMM Onur Ödülü’nün sahibi oldu. Baksı Müzesi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 2014 Yılın Müzesi Ödülünü aldı. Baksı Müzesi Bayburt’a 45 km uzaklıktaki Bayraktar Köyünde kurulu sanat müzesidir. Kurulduğu Bayraktar Köyünün eski adı olan Baksı sözcüğü eski Türklerde bilgin, hekim, şaman anlamlarına gelmektedir. Müze, çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarına ev sahipliği yapmaktadır. Prof. Dr. Koçan, “Sanat Tır” ve Sanat Çadır” gibi projelerle sanatı merkezin dışına taşıma çalışmalarını da gerçekleştirdi. Avusturya Salzburg Şehir Onur Ödülü ve Asya Sanat Bienali- Resim Büyük Ödülünün içinde olduğu 35 ödüle sahip olan Koçan, 45 kişisel sergi açtı ve çok sayıda ulusal ve uluslararası grup sergisine katıldı.


Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın Sanko Sanat Galerisinde 22 Şubat saat 17.30’da açılacak sergisi, 22 Mart’a kadar gezilebilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 09:48
  1. sanat
  2. sergi
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çık karşımıza Ramiz Erinç Sağkan! Çıkart savunmasını yaptığın fuhuşa aracılık edenlerin listesini
    1. Çık karşımıza Ramiz Erinç Sağkan!..
    2. Nijerya'da devlet başkanlığı seçimi..
    3. David Satterfied kimdir? David..
    4. IKBY'nin İran'a petrol ihracatını..
    5. Fatura ödemek isterken..
    6. Trabzonspor ile Alanyaspor 6. kez..
    7. Hırsızlara ölümüne direniş kamerada
    8. Savcı Mueller, Beyaz Saray’da üst..
    9. Yerli turbo için milli destek bekliyor
    10. Kaçak kurbağa toplayan 5 kişi yakalandı
    11. Van merkezli 8 ilde terör operasyonu;..
    12. Bankaların adlarını kullanarak..
    13. Köylerdeki atık ilaçlar toplanıyor
    14. Sahte fatura ödeme merkezlerine dikkat
    15. İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
    16. Prof. Dr. Hüsamettin Koçan SANKO’da..
    17. SANKO Park’ta imza günü
    18. Uluslararası el sanatları,..
    19. Başkan adayı Vural: "Birlik ve..
    20. O polis dövenlerin akrabası
    21. Sarıkamış’ta kar hayatı olumsuz..
    22. Burdur’da 199 Bin 90 seçmen oy..
    23. Van merkezli 8 ildeki terör operasyonu
    24. Trump, Satterfield’yi Türkiye..
    25. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı..
    26. Antalya’da 20 bin 300 adet ecstasy hap..
    27. Kartal Belediye Başkan Adayı Taşyürek:..
    28. Nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulaması..
    29. ABD’de düzenlenen silahlı saldırıda 5..
    30. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda bütçe..
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü