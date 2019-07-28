Prof. Dr. Hayat Erkanal hayatını kaybetti Suda dalış sırasında kalp krizi geçirmesi nedeniyle boğulan ve solunum yetmezliği tablosu ile haziran ayından bu yana Ege Üniversitesi yoğun bakım servisinde suni solunum cihazı ile yaşatabilen Limantepe Su Altı Kazı Heyeti Başkanı Prof.

Suda dalış sırasında kalp krizi geçirmesi nedeniyle boğulan ve solunum yetmezliği tablosu ile haziran ayından bu yana Ege Üniversitesi yoğun bakım servisinde suni solunum cihazı ile yaşatabilen Limantepe Su Altı Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hayat Erkanal, vefat etti.

İzmir’in Urla ilçesindeki Limantepe Su Altı Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hayat Erkanal (79), 1,5 aydır tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Dalış yaparken kalp krizi geçirmesi sonucu tedavi altına alınan Erkanal’ın, solunum yetmezliğinin ilerlemesi nedeniyle 11.45’te vefat ettiği belirtildi.

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