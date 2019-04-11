Prof. Dr. Hasan Türkez, Kocaeli’de ödüle layık görüldü

Kocaeli’de düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri’nde Erzurum Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Türkez, ödüle layık görüldü.

Kocaeli Erzurumlular Derneği’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Erzurum Büyükşehir Belediyesi destekleri ile düzenlediği Erzurum Tanıtım Günleri, düzenlenen açılış töreni ile başladı. 11-14 Nisan tarihleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak olan Erzurum Tanıtım Günleri’nin açılış töreninde Kocaeli Erzurumlular Dernekler Federasyonu tarafından verilen ödül töreninde ödüller sahiplerini buldu. Ödül töreni kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Türkez, İbrahim Hakkı Hazretleri Bilim Ödülü’ne layık görüldü. Alzheimer hastalığı ve beyin tümörü alanında önemli çalışmalara imza atan Türkez, ödülünü Kocaeli valisi Hüseyin Aksoy’dan aldı.

Ödül töreni sonrasında konuşan Türkez, “Bugün benim için birçok duygu ve mutluluğu yaşadım. İbrahim Hakkı Hazretleri Bilim Ödülü olarak kategorize edilen ve Kocaeli Erzurumlular Dernekler Federasyonu başkanlığı tarafından layık görüldüğüm bu ödül, beni birçok açıdan mutlu etti. Öncelikle Erzurum’da kurmuş olduğumuz ekibin ilk etapta yerel, daha sonra ulusal ve uluslararası seviyelerde marka bir ekip haline gelmesi için uzun süredir mücadele içerisindeyiz. Geldiğimiz nokta da ekibimizin uluslararası başarılarının takdiri alarak anlam taşıyor” dedi.

Layık görüldüğü ödülüalzheimer hastalığı ve beyin tümörü alanında çalışmalar yapan ekibi adına aldığını belirten Türkez, “Gerek, TÜBİAK gerek ise bakanlığımızın destekleri ile alzheimer ve beyin tümörü konusunda yeni ilaç aday molekülleri alanında çalışmalar yürüten bir ekibiz. Ben bu ödülü sadece kendi adıma değil, ter döken 30 kişilik ekibimin adına alıyorum. Bu sebeple de özellikle de Erzurumlular Dernekler Federasyonu başkanımız Tekin Dursun’a ve yardımcısı Ertuğrul Çetinkaya’ya teşekkürlerimi arz ediyorum” diye konuştu.