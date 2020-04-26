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Korona Virüs

Prof. Dr. Hasan Tezer’den Türkiye’yi umutlandıran açıklama

Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde umut verici gelişmeler yaşanırken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer yaptığı açıklamada "Haziran’da hayatın normalleşeceğini düşünüyorum" dedi.

2020-04-26 08:54:00 -
Prof. Dr. Hasan Tezer’den Türkiye’yi umutlandıran açıklama

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve dünya genelinde toplam can kaybı 200 bini aşan koronavirüs salgınıyla mücadelede Türkiye'de umut verici gelişmeler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada normalleşme adımları için hedefin Ramazan Bayramı sonrası olduğunu ifade etmişti. Salgın sürecinde 24 Nisan’da Türkiye'de ilk kez iyileşen vaka sayısı, yeni vaka sayısını geçti.

Milliyet'e açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, vaka artış hızımızın kademeli olarak yüzde 15'lerden yüzde 8'lere kadar gerilediğini söyledi ve böyle devam ederse vaka artış hızının yüzde 5’lerin de altına düşeceğini ifade etti. Tezer, "Haziran’da hayatın normalleşeceğini düşünüyorum" dedi.

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