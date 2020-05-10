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Korona Virüs

Prof. Dr. Hasan Tezer’den çok kritik açıklama! ‘Şu an çok erken olduğunu vurgulamayı özellikle istiyorum’

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer kuaför ve tatil ile ilgili uyarılarda bulunarak, "Havuzu ve denizi konuşmanın şu an çok erken olduğunu vurgulamayı özellikle istiyorum’’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 09:25:00 - 2020-05-10 09:28:28
Prof. Dr. Hasan Tezer’den çok kritik açıklama! ‘Şu an çok erken olduğunu vurgulamayı özellikle istiyorum’

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, kuaförlerle ilgili önemli bir uyarıda bulundu.

Tezer, “Fön makineleri yüksek akımlı havayla çalışıyor. Eğer mikroorganizma varsa kişide etrafa dağıtabilir. Bunun için kuaförlere gerekirse fön kullanmayın ya da düşük akımla kullanın gibi bir öneri yapıldı” dedi.

Deniz için erken

Tezer, yaz mevsimi yaklaştığı için virüsün havuz ve deniz yoluyla bulaşıp bulaşmadığının sorulmaya başlandığına dikkat çekerek, "Havuzu ve denizi konuşmanın şu an çok erken olduğunu vurgulamayı özellikle istiyorum. Mevcut kalabalığı görüyoruz. İnsanlar artık her şey iyiye gitti ve havuza, denize sıra geldi diye düşünebilirler. O sırada değiliz, onun altını çiziyorum. Virüs yazı hiç görmedi ve yazın nasıl davranacağını daha bilmiyor” diye konuştu.

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Yorumlar

hakan

virüsün tanımını bile dünya bulamadı.nasıl nerden ne şekilde bulaştığını bilen yok .aşı he demekle aşı yapılmıyor.bir anda insanları serbest bırakmak yanlış olur bence bayram tatilinin komplesinde sokağa cıkma yasağı getirilmeli türkiye capında
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