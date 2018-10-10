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Hasan Mandal kimdir? Cumhurbaşkanlığı politikalar kurulları atamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’na atamalar yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Prof. Dr. Hasan Mandal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’na atandı.Atamalar sonrası Hasan Mandal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Hasan Mandal'ın eşi ve çocukları kim soruları merak konusu oldu. işte Prof. Dr. Hasan Manda biyoğrafisi

10 Ekim 2018 Çarşamba 20:27
Hasan Mandal kimdir? Cumhurbaşkanlığı politikalar kurulları atamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’na atamalar yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Prof. Dr. Hasan Mandal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’na atandı.  Atamalar sonrası Hasan Mandal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Hasan Mandal'ın eşi ve çocukları kim soruları merak konusu oldu. işte Prof. Dr. Hasan Manda biyoğrafisi

Prof. Dr. Hasan Mandal kimdir?

1965 yılında Eskişehir'de doğan Hasan Mandal, ilk ve ortaöğrenimini bu kentte tamamladı. 1987'de ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecesini, 1992'de İngiltere'nin Newcastle Üniversitesinden doktora unvanını aldı. 1992-1994 yıllarında Newcastle Üniversitesinde, 1997-1998 yıllarında da Almanya'nın Karlsruhe Üniversitesinde doktora sonrası araştırmalarda bulundu.

Prof. Dr. Mandal, 1994'te Anadolu Üniversitesi Seramik Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 1996'da doçent, 2001'de profesör unvanını alan Mandal'ın 70'i SCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış 140'ın üzerinde eseri ve ayrıca uluslararası kapsamda 6 patenti var. TÜBİTAK Bilim Ödülü de olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde farklı ödüllere layık görülen Mandal, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Dünya Seramik Akademisi (WAC) ve Avrupa Akademisi (Academia Europaea) üyesi.

2015 yılında YÖK üyeliğine atandı

Mandal, 2006-2010 yıllarında Anadolu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, 2010-2011'de Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, 2011-2015'te de Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü ve Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. 25 Mart 2015'te YÖK Üyeliğine, 1 Nisan 2015'de ise YÖK Yürütme Kurulu Üyeliğine atanan Mandal, 21 Temmuz 2016'da YÖK Başkan Vekilliğine seçildi ve bu görevlerini 12 Ocak 2018'e kadar sürdürdü. Prof. Dr. Mandal, YÖK Üyesi olmasının yanı sıra 12 Ocak 2018'den bu yana Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili olarak görev yapıyordu.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 20:27
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