  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu kimdir?
Biyografi

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu kimdir?

Gürkan Kumbaroğlu hangi görevlerde bulundu? Boğaziçi Üniversitesinde rektör yardımcılığı görevine Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci getirildi. Pek çok kişi göreve gelen isimler arasında yer alan Gürkan Kumbaroğlu’nun kariyerini biyografisini merak ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 16:09:00 -
Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Kumbaroğlu, doktorasını 2001'de ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden aldı.

Doktora sonrası araştırmalarını iki yıl boyunca İsviçre’de ETH Zürich ve ABD’de Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı bünyesinde yürüten Kumbaroğlu, ardından Boğaziçi Üniversitesinde akademik kariyerini sürdürürken bu esnada konuk öğretim üyesi olarak Almanya'da RWTH Aachen Üniversitesi, Brezilya'da Sao Paulo ile Campinas üniversiteleri, Nijerya'da Port Harcourt Üniversitesi, Çin'de Çin Bilimler Akademisi ve KKTC’de ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü bünyesinde enerji dersleri verdi.

Enerji Piyasalarına Bilimsel Katkı dalında Türkiye’nin ilk "Enerji Oscarı" ödülünü 2011 yılında alan Kumbaroğlu, ayrıca 2012'de Çin Bilimler Akademisi tarafından, "Visiting Professorship for Senior İnternational Scientists" ödülüne layık görüldü.

"Sustainability", "Innovative Energy Policies", ve "Journal of Self-Governance" and "Management Economics dergilerinin yayın kurulu üyesi olan Prof.Dr. Kumbaroğlu'nun enerji ve çevre modellemesi, ekonomisi ve politikaları üzerine çok sayıda bilimsel yayını da bulunuyor.

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliğinin (IAEE) 2016 Dönem Başkanlığı’nı yürüten Gürkan Kumbaroğlu, IAEE Türkiye temsilciliği olan Enerji Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman ekibi Çeçenistan'da! Cumhurbaşkanı'nın özel davetiyle...
Gündem

Kuruluş Osman ekibi Çeçenistan'da! Cumhurbaşkanı'nın özel davetiyle...

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Kuruluş Osman ekibini ağırladı. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, ve Alplerini oynayan Burak ..
İmamoğlu ağzından kaçırdı! 'Cumhurbaşkanı olmayı bekliyorum'
Siyaset

İmamoğlu ağzından kaçırdı! 'Cumhurbaşkanı olmayı bekliyorum'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına büyük vaatlerle gelen, ancak geldiği günden bu yana İstanbullulara elle tutulur bir hizmet ..
ABD'den Türkiye'yi kızdıracak skandal F-35 açıklaması!
Gündem

ABD'den Türkiye'yi kızdıracak skandal F-35 açıklaması!

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Joe Biden yönetiminin, Türkiye'nin S-400 tedarikine karşılık olarak uygulanan F-35 ambargosunu kaldırmayaca..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay