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Prof. Dr. Genç: "Eğitim-Bir-Sen hem düşünen hem yapan insan olmanın neticesidir"

Şair ve Yazar Prof.

13 Şubat 2019 Çarşamba 22:50
Prof. Dr. Genç: "Eğitim-Bir-Sen hem düşünen hem yapan insan olmanın neticesidir"

Şair ve Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç, "Eğitim-Bir-Sen hem düşünen hem yapan insan olmanın neticesidir ve bunun Türkiye’deki en güzel örneklerinden bir tanesidir" dedi.



Eğitim-Bir-Sen Samsun Şubesince, sendikanın kuruluşunun 27. yıl dönümü nedeniyle "Vefa Buluşması" programı gerçekleştirildi. İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra açılış konuşmasını yapan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, programa sahadan geldiklerini ve buradan sonra yine sahada devam edeceklerini söyledi. Bir yola çıktıklarını ifade eden Başkan Tok, "Allah yolculuğumuz hayırlı etsin. Bu yolculuğumuzda sizlerin dualarına ve desteklerine ihtiyacımız var. Burada masaları gezerken adeta doping oldunuz bana. Allah sizden razı olsun. İnşallah bu çıkmış olduğumuz yolculuğumuzun ilçemiz, Samsun ve ülkemiz için hayırlı bir yolculuk olmasını temenni ediyorum" dedi.



Eğitim-Bir-Sen Samsun 2 Nolu Şube Başkanı Tevfik Demir ise Eğitim-Bir-Sen’in ne kadar büyük ve birbirine sevgi ve muhabbet dolu bir aile olduğunu bu programla vekalabalıkla berabere gördüklerini ifade etti.



"Vefayı yeşertmek yaşatmak ve söndürmemek için toplandık"


Eğitim-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Hamdi Yıldız da vefanın dost ikliminde yetişen bir gül olduğunu kaydetti. Burada vefayı yeşertmek, yaşatmak ve söndürmemek için toplandıklarını aktaran Yıldız, "Prof. Dr. Nurullah Genç hocamızla ’Bir Bilenle Bilge Nesil’ projesi çerçevesinde gündüz bir araya geldik. Değerli hocamızın gençlerimizin yüreklerine dokunması bizleri çok etkiledi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayıda herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"İnsanlar 3’e ayrılır"


Son olarak açıklamalarda bulunan programın onur konuğu Şair ve Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç ise bu programın, 27 yıl önce kurulan sendikanın Türkiye’de nasıl bir etki alanı oluşturduğunun çok açık bir göstergesi olduğunu kaydetti. 80’li yıllarda tanıştığı Mehmet Akif İnan’ın kendisinin insan üzerine yaptığı değerlendirmeye tıpa tıp uyan bir prototip olduğunu söyleyen Genç, "İnsanlar 3’e ayrılır. Düşünenler, yapanlar ve hem düşünenler hem yapanlar. Bizim son 150-200 yıldır neredeyse bu coğrafyada ezberlediğimiz şey başkaları düşünür biz yaparız düşüncesi. Bir de sadece hem düşünen hem de yapanlar vardır. Onlar fikir üretir. Düşünenler ve yapanlar kendi içlerinden bir güçle hareket etmeyi becerebildikleri için farklılaşırlar. Başkalarını kendi düşüncelerinin parçası haline getirirler ve eser ortaya koyarlar. Rahmetli Mehmet Akif İnan sadece mütefekkir, şair, sanatkar değil yakından tanıdığım için söylüyorum bunu düşünen ve aynı zamanda faaliyet insanı ve yapan insan olarak da yaşayan birisiydi. İşte Eğitim-Bir-Sen hem düşünen hem yapan insan olmanın neticesidir ve bunun Türkiye’deki en güzel örneklerinden bir tanesidir" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Yıldız, Prof. Dr. Genç’e plaket takdim etti. Programa ayrıca, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Eğitim Bir-Sen Samsun Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, akademisyenler, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 22:50
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