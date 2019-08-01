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Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çalışmalarının ve hayatının anlatıldığı Dijital Gösterim Merkezi açıldı

İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:08
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çalışmalarının ve hayatının anlatıldığı Dijital Gösterim Merkezi açıldı

İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çalışmalarının ve hayatının anlatıldığı Dijital Gösterim Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Bilal Erdoğan,“Hafızasız bir toplum medeniyet iddiası taşıyamaz. Bizim hafızamıza adeta bir format atılmak istenmiş. Bundan sıyrılmamız lazım” dedi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İslam Bilim Tarihi araştırmacısıProf. Dr. Fuat Sezgin İslam’ın çalışmalarının ve hayatının anlatılacağı Dijital Gösterim Merkezinin açılışı yapıldı. Taksim Meydanında bulunan Dijital Gösterim Merkezinin açılışına, Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Çoşkun Yımaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.



Cumhurbaşkanlığı tarafından da destekleniyor


Merkezin açılışında konuşan Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan,’’ Temelde karşılaşılan bir tepki var. ‘Bırakın bunları, millet aya gitti,neden geçmişe dönüyorsunuz’ gibi. Eğer bize, biz Türk olduğumuz için bu trenleri kaçırdık, gelişemedik denmiş olmasaydı belki de bunlara ihtiyacımız olmazdı. Ama maalesef üzerimizden 150-200 yıl boyunca silindir gibi bütün öz güvenimizi ezmek için, işte Müslüman olduğumuz için, Türk olduğumuz için geri kaldık, bizden bir şey olmaz Bu mesaj hep elitimiz, aydınımız tarafından işlendi maalesef. Bu yüzden bizim yeniden bu öz güveni kendi kaynaklarımızdan inşa etmemiz için, ecdadımızın bilimlere ne kadar katkı yaptığını bilmemiz lazım. Hafızasız bir toplum medeniyet iddiası taşıyamaz. Bizim hafızamıza adeta bir format atılmak istenmiş. Bundan bir sıyrılmamız lazım. Çünkü bu hafızasızlık bizi kimliksizliğe götürür. Bizim biz olmamız lazım’’ ifadelerini kullandı.



Taksim Meydanı’nda kurulan Dijital Gösterim Merkeziyle vatandaşların Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bıraktığı yitik hazineyi keşfedeceklerini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, ’’Diliyorum, geçlerimiz, memleketimizden dört bir yanından gelen vatandaşlarımız Fuat Sezgin Hocamızın bize bırakmış olduğu yitik hazineyi yeniden keşfetmek ve medeniyetin idrak, inşa ve ihya sürecine kendilerinin de bir katkı sunması adına bir fırsat ve uyanışa vesile sayıyorum. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılını medeniyetin gelişmesine katkı sunan Fuat Sezgin Hocamızın yılı olarak ilan etmesini anlamlı buluyorum. Diliyorum ki bütün İstanbullular ve vatandaşlarımız buraya akın ederek bir kez daha hocamızı tanımış olacaklar’’ şeklinde konuştu.


İbn-i Sina, Ceziri, Farabi, Biruni gibi bilim tarihini etkileyen isimlerden örnekler ve İslam bilim tarihine kendini adamış olan Prof. Dr. Fuat Sezgin’i anlatan videoların Dijital Gösterim Merkezi’nde vatandaşlarla buluşacağı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:08
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