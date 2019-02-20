Prof. Dr. Fuat Sezgin kar şenliği ile anıldı

MUŞ (AA) - Muş Alparslan Üniversitesince (MŞÜ), Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anma etkinlikleri kapsamında kar şenliği düzenlendi.

Güzeltepe Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen şenlikte, halk oyunları gösterisi sunuldu, kızakla kayma ve kayaklı koşu yarışmaları yapıldı.

MŞÜ Rektör Yardımcısı Abdüllatif Tüzer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Prof. Dr. Fuat Sezgin" yılı ilan edildiğini anımsattı.

Dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam bilim tarihi araştırmacısı Sezgin'in İslam bilimi alanında yetişmiş değerli bir şahsiyet olduğuna işaret eden Tüzer, "Farkındalık oluşturma, bir bilinç oluşturma, hatta örnek model oluşturması açısından yıl boyunca üniversitelerde çeşitli etkinlikler yapıldı. Biz de Muş Alparslan Üniversitesi olarak birçok etkinlik planladık. Bunların içinde en güzellerinden bir tanesi de kar festivali oldu. Bu festival ilgi gördü ve amacına ulaştı." dedi.

MŞÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Şükrü Çobanoğlu ise Prof. Dr. Sezgin'i andıklarını belirterek "Sadece sempozyumlarda değil böyle eğlenceli etkinliklerle de tanıtmak istedik. Amacımız Fuat hocayı gençliğe farklı bir şekilde tanıtmaktır. Bunu da başardığımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.