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Prof. Dr. Fuat Sezgin ’in Kızı Hilal Sezgin ’den BEÜ Rektörüne ziyaret

Prof.

09 Mart 2019 Cumartesi 09:25
Prof. Dr. Fuat Sezgin ’in Kızı Hilal Sezgin ’den BEÜ Rektörüne ziyaret

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in kızı, Gazeteci Yazar Hilal Sezgin, Bitlis Eren Ünivbersitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’ı makamında ziyaret etti.


Gerçekleşen ziyarette Hilal Sezgin’e İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya eşlik etti. Bitlisli büyük bir ilim ve bilim adamı olan Prof. Dr. Fuat Sezgin’in kızını üniversitede ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Rektör Yardım, konuklarına teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Yardım ayrıca konukları Hilal Sezgin ve İBTAV Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya’ya çini tabak hediye etti. Ziyaret sonrasında Hilal Sezgin ve beraberindekiler için gezi programı düzenlendi. Gerçekleşen gezi programında Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, konuklara eşlik etti.


Gezi programı kapsamında Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Kızıl Mescit, Ulu Cami, İhlasiye Medresesi ve üniversitemiz tarafından Uluslararası Selçuklu ve Osmanlı Araştırmaları Kütüphanesi olarak projelendirilen Elaman Hanı ziyaret edildi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 09:25
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