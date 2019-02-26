0553 313 94 23

Prof. Dr. Fuat Sezgin ’Din, Bilim ve Medeniyet’ paneli gerçekleşti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından, Prof.

26 Şubat 2019 Salı 13:26
Prof. Dr. Fuat Sezgin ’Din, Bilim ve Medeniyet’ paneli gerçekleşti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından, Prof. Dr. Fuat Sezgin Din, Bilim ve Medeniyet başlıklı panel düzenledi.


Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Bilecik Müftülüğünün katkılarıyla Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen panele, Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş ve öğrenciler katıldı. Panelde islam dünyasının matematik, coğrafya, kimya, botanik, haritacılık gibi alanlarda bilime yaptığı katkıları gün yüzüne çıkaran ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden, bilim dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Fuat Sezgin, gerçekleşen panelde akademik çalışmaları ve örnek şahsiyetiyle ele alındı.


"Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 2019 yılı ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı’ olarak ilan edildi"


Açılış konuşmasını yapan Rektör Taş, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in, ömrünü islam bilim tarihi araştırmalarına adamış, etkileri on yıllar sonra da devam edecek büyük bir bilim insanı olduğunu söyledi. Taş , "2018/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 2019 yılının ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı’ olarak ilan edildi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Prof. Dr. Fuat Sezgin islam bilim tarihi araştırmaları vakfı ve koordinatör üniversite Kırıkkale Üniversitesi arasında, İslam bilim tarihinin dünya medeniyetine yaptığı katkılar çerçevesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin ve çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan işbirliği kapsamında; 30 Haziran 2018 tarihinde hayatını kaybeden Prof. Dr. Fuat Sezgin’in adını yaşatmak, çalışmalarını Bilecik ve Türkiye genelinde tanıtmak amacıyla bir dizi panel, seminer, konferans, gezi gibi etkinlikler gerçekleştirme kararı aldık. Panele iştirak eden ve Prof. Dr. Fuat Sezgin adını yaşatacak olan değerli bilim insanlarına teşekkür ederim. İslam bilimleri üzerine tez ve çalışmaları ile ezber bozarak çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin’in, bilim tarihine yaptığı katkılarla adını tarihe altın harflerle yazdıracak” dedi.


“Batı’nın karanlık çağı, Müslümanların aydınlık çağıydı”


Rektör Taş konuşmasının devamında “İslam Bilim Teknik tarihi üzerine araştırma yaparak m.s. 800 yılında başlayan İslam dünyası teknolojik tarihini, o zamanlar için muhteşem buluşlar olan icatları tarihi kaynaklardan bulup tüm dünyaya göstermiş ve bu icatları şu anda Gülhane Parkı içinde bulunan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesinde 3 boyutlu görseller halinde sergilenmesini sağlamıştır. Fuat Sezgin hoca’nın en önemli özelliği, modern-post modern bilim paradigması içindeki Müslümanların bilim üretmedikleri ya da üretemeyecekleri yaftasını, tarihi kayıtlar, somut örnekler üzerinden kıran ve üstelik bunu 40 yıl görev yaptığı Frankfurt Goethe Enstitüsü vasıtasıyla bütün dünyaya ilan eden örnek bir bilim insanı olmasıdır. Karanlık çağ olarak adlandırılan dönemin aslında Müslümanlar açısından aydınlık çağ olduğunu, ortaya koyduğu bilimsel keşiflerle somutlaştıran ve böylece islamın ve Anadolu’nun medeniyet perspektifini dünyaya yansıtan az sayıdaki İslam bilimcilerimizden birisi olmuştur” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:26
  1. bilim
  2. sergi
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kediye tekme davasında karar çıkmadı
    1. Kediye tekme davasında karar çıkmadı
    2. Gürsel Baran’dan "İstihdam..
    3. Nesibe Aydın fırsat eşitliği sağlıyor
    4. Vatandaşlardan Başkan Erdoğan'a doğum..
    5. Açığa alınan üsteğmen Sivas'ta..
    6. Manisa BBSK yarıştan kopmak istemiyor
    7. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    8. En önemli hap: Huzur
    9. İşte samimi anlarıyla Başkan Erdoğan!
    10. Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları..
    11. İşte neştersiz güzelliğin sırrı
    12. FETÖ sanığından ‘katalog evliliği’..
    13. "Nadir Hastalıklar Ağı" kuruldu
    14. Çetin: "Tüm inançlara saygılı ve eşit..
    15. CHP’ye Bodrum şok
    16. Baba ocağına dönüş hızlandı
    17. Alan “5 yıl bizlere vekalet verin ”
    18. Suriyeli çocuklar için yardım kampanyası
    19. 2019 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç..
    20. CHP'li Saruhan'ın Bodrum Belediyesi..
    21. Suriyeli muhaliflerden Rukban Kampı..
    22. Hilmi Güler: "Fındığa sahip çıkacağız"
    23. Nijeryalılar seçim sonuçlarını bekliyor
    24. Turkcell'den Barselona'da "Blockchain"..
    25. AB'nin demokrasi ve idam ikiyüzlülüğü
    26. Şıktaşlı’dan ‘Suda yüzde 40 indirim’..
    27. Başkan Yılmaz, Kaymakam Karaca’yı..
    28. E.Yeni Malatyaspor kupada yarı finali..
    29. Zihni Şahin: “Sevgiyle birlikte..
    30. Tarsus’ta silahla yaralama
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti